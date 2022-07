Orbán Viktor: nem fér bele a rezsicsökkentés és a kata változatlanul hagyása

Orbán Viktor elmondása szerint „azt kellett döntenünk, hogy próbáljuk megmenteni a rezsicsökkentést” és rögzítette, hogy „aki az átlag felett fogyaszt, annak piaci árat kell fizetni, vagy ha tudja, próbáljon meg visszafogni a fogyasztását.”

Arra kérte az embereket, hogy lássák be, hogy az átlagos fogyasztáson felül (itt csak a havi 210 KWh-s és a 144 köbméteres volument említette) „kénytelenek vagyunk a valós árat kivetni” és ha nem így lenne, kénytelen lenne a rezsicsökkentést teljesen feladni a kormány.

Arra a kérdésre, hogy ezt a változást megértik-e az emberek, úgy reagált, „van, aki majd megérti és van aki, nem”, de erre azt üzente, hogy inkább az a kérdés, hogy „van, ami belefér és van, ami nem”. Hozzátette:

A háború előtt belefért, hogy mindenkinek rezsicsökkentett árat adjunk, de most már nem fér be, de a tényeken nem változtat az, ha nem látják be.

Az energiaárak elszabadulása kapcsán bírálta az uniós szankciós politikát és szorgalmazta, hogy „le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell”.