Rezsicsökkentés csökkentése: máris belengették a korrekciót

A szerdai, rezsicsökkentést érintő kormányzati bejelentések után először szólalt meg interjúban Németh Szilárd rezsibiztos. A HírTV-nek adott nyilatkozatában kinyitott pár ajtót a rezsicsökkentés módosítását illetően.

Továbbra is fenntartjuk a rezsicsökkentést - szögezte le a műsorban Németh Szilárd, a rezsicsökkentést fenntartásáért felelős kormánybiztos. Szerinte a második világháború óta nem látott eneriga- és gazdasági válság van most Európában. Ennek nyomán az egekbe szökött a gáz- és villany ára.

Ma már ott tartunk Európában, hogy az a kérdés, hogy lesz-e Európának ősszel és télen mivel világítania és fűtenie - vélekedett a biztos, ezért kellett lépnie a kormánynak.

Az intézkedéssorozat része, hogy a kormány meg szeretné védeni a rezsicsökkentést. Ehhez már korábban létrehoztuk a Rezsivédelmi Alapot, de ezek mellett az árak, kockázatok mellett és ebben az energiaválságban, azt tudjuk biztosítani, hogy az átlagfogyasztás határáig minden magyar háztartás megkapja a rezsicsökkentett árat - magyarázta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés most is egyedülállóan védi a magyar családokat.

Azt gondolom, hogy nagyon jó helyen kopogtat - válaszolta a műsorvezető azon kérdésére, hogy ha elmúlik a háború, visszajöhet-e az eredeti rezsicsökkentés.

Természetesen, ha eljön a béke, akkor visszaállhat a régi rend

- fűzte hozzá. Addig pedig nagyon sokat kell tennünk - mondta. Abban biztos, hogy az árak egy pillanat alatt a béke után sem fognak visszaesni.

Amikor kiszámoltuk a költségvetést, akkor fele ekkora gázárral számoltunk - ismerte el.

Dolgoznak-e bármilyen kompenzációs rendszeren, például van, aki sokkal kevesebb gázt, de sokkal több villanyt használ? - hangzott a következő kérdés. A biztos úgy válaszolt erre, hogy

sok mindenben gondolkodunk.

Itt emlékeztetett arra, hogy már találkozott a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselőivel is. Eljött ez a probléma hozzám, egész éjszaka ömlöttek az emailek, és a Facebook-hozzászólások, és ezeket a problémákat mind az asztalra teszik.

Elismerte azt is, hogy lehet még változás a szabályokban, ezen dolgoznak.

