Parragh László: számítottam a tüntetésre, de ez akkor sem mehetett így tovább

Számítottam arra, hogy elégedetlenség lesz a katások körében. Az viszont elszomorít, hogy az a 85%-nyi munkavállaló, aki teljes közterhet fizet, közömbös – mondta a Portfolio-nak Parragh László, az MKIK elnöke a tüntetések és hídlezárások után adott interjúban. A vállalkozásoknak a többsége ugyanis lényegesen több pénzt fizet, mint aki katázik, ezek persze tagadhatatlanul bonyolultabb adózási formák. Ez azt jelenti, hogy az ország napi működését az a munkavállalói kör biztosítja, aki nem tudott vagy nem akart katán keresztül rejtett munkavállalói viszonyt felvállalni. Parragh László szerint a több mint 450 ezer katásból 70-80 ezer maradhat a rendszerben. Az MKIK elnöke mindezek mellett a gazdasági kilátásokról, az inflációról és a forint árfolyamáról is beszélt.

Úgy látom, a vállalkozások nem szeretik a kata módosítását. Gondolta volna, hogy tüntetés és hídlezárás lesz belőle?

Számoltunk ezzel. Ha egy kényelmes, olcsó rendszert módosítanak, ott lesznek elégedetlenek, ez egy természetes reakció. Ha az ember felvállal egy kamara elnöki tisztséget, akkor azt komolyan kell vennie. A kamara elnökeként a teljes magyar gazdaság érdekeit kell képviselnem. Akkor is, ha ez konfliktusokat jelent. Ebben az értelemben semmi meglepő nincs a most tapasztalható vitákban. Az viszont azért elszomorít, hogy az a 85-87%, aki fizeti a közterheket, közömbösen megy el a történet mellett. Azok, akiket nem érint a módosítás, most csendben konstatálják, hogy végre valaki megszólalt és helyrebillentette az igazságtalan közteherviselést.

A vállalkozásoknak a többsége ugyanis lényegesen több pénzt fizet, mint aki katázik, ezek persze tagadhatatlanul bonyolultabb adózási formák. Ez azt jelenti, hogy az ország napi működését az a munkavállalói kör biztosítja, aki nem tudott vagy nem akart katán keresztül rejtett munkavállalói viszonyt felvállalni. A tanárok, a tűzoltók, azok a szalag mellett álló munkások, akik akár 3 műszakban keresik meg a családjuk, az egészségügy, az oktatás az infrastruktúra működési költségeit. És persze azok a reálgazdasági vállalkozók, aki minden nap kockáztatják az egzisztenciájukat és cégüket a szabadpiacon.

Az egyik barátomnak, miután nem katázhat tovább, havi 50 ezer helyett 150 ezer adót kell majd fizetnie. Beszéltem könyvelőkkel, akik szerint ez általános, sőt, van, akinek 200 ezret. Miért kellet ilyen drasztikus megszorítás hozni?

A vállalkozásoknak és a munkavállalóknak a többsége lényegesen több adót fizet, mint aki katázik. Akik eddig kevesebbet fizettek, azoknak a közterheit hozzáigazítja a kormány ahhoz, amennyit a többiek eddig is fizettek. Amióta megalapítottam a cégemet, ’89 óta a saját cégemnek vagyok az alkalmazottja. Soha nem jutott eszembe, hogy katásként vegyem ki a jövedelmem nagy részét. Sokan viszont ezt megtették. A katának viszont vannak alternatívái, ilyen pl. az általányadó, ami 1,2 millió forintig adómentes. Mindenkinek érdemes végig gondolnia, hogy ezek után milyen adózási formát választ majd. Mindenesetre senkinek ne legyen illúziója. A kata változtatása nem törli el a katások adóelőnyét, csak szűkíti.

Mit válasszon a kata helyett, akit kitesznek ebből az adózási formából?

Az egyéni vállalkozók számára a vállalkozási szja (tételes költségelszámolás) vagy az általányadózás a reális alternatíva, katás Bt-k számára a társasági adó vagy a kiva szerinti adózás jelenthet opciót. Ezek reális alternatívák, amelyek tagadhatatlanul bonyolultabbak, mint a kata volt eddig. Bízunk benne, hogy idővel ezek is egyszerűsödni fognak, hiszen kormányzati cél – és versenyképességi tényező is egyben - az adóegyszerűsítés és az adminisztrációs terhek csökkentése.

Ha minden évben 5-10 ezer forintot nőtt volna a kata, ahogy a minimálbér és az infláció, akkor nem lett volna ilyen gond, ami most előállt.

Ebben egy konkrét vitánk volt a kormánnyal. Azt mondtuk, hogy értékállóvá kell tenni a rendszert, valorizálni kell a katát. A kormány döntése alapján inkább azt preferálta, hogy a kata eredeti céljával megegyezően egy szűk gazdasági réteg (lakossági szolgáltatók, kisiparosok) számára biztosítja a tételes adózást. Annak, aki ezt az adózási módot választja, választásával elfogadja, hogy a várható nyugdíja és pénzbeli ellátásainak az alapja alacsonyabb lesz, mint a normál adózási módoknál. Több javaslatot tettünk le a kormány asztalára, de hogy végül milyen döntés születik, az nem az MKIK kompetenciája.

Adószakértők és -tanácsadók szerint megint elindul majd a feketézés. Pedig a kata nagy előnye épp az volt, hogy visszaszorította ezt. Ön is számít erre?

A gazdaság soha nem hófehér, mindig vannak olyanok, akik a fekete, szürke zónában mozognak. Nyilván lesz olyan, aki a mostani változásokra első reakcióként ezt mondja, de hosszú távon sokkal nyugodtabb mindenki, ha legális jövedelemből élhet. Makrogazdasági értelemben elhanyagolható lesz azok száma, akik ezt az utat fogják választani. 2013 óta akik a kata által láthatóvá váltak, azok a lakosság számára szolgáltatók, nekik most is megmarad a kedvezményes adózás. Nem gondolom, hogy közülük sokan most úgy döntenének, hogy visszamennek feketézni.

Ezzel a döntéssel, sok olyan katás kerül ki a rendszerből, akik kihasználták a kata által nyújtott kedvezményes adózási lehetőséget, ők most döntési ponthoz érkeztek, de láthatóságuk miatt nem gondolom, hogy a feketegazdaságba terelődnek, reálisabb alternatíva az, hogy oda térnek vissza, ahonnan érkeztek, tehát egyesek a régi foglalkoztatójuknál lesznek alkalmazottak, vagy a vállalkozásuk olyan adózási módot választ majd, ami a számukra a legmegfelelőbb. Ne hagyjuk azonban figyelmen kívül, hogy számos egyéb lehetőség áll a vállalkozók rendelkezésére, talán olyanok is, amelyeket eddig, a „legegyszerűbb adózási megoldás” választása miatt nem ismertek.

Aki nem a feketegazdaság felé indul, de több adót kell befizetnie, biztosan jelentősen árat fog emelni. Mekkora inflációs hatása lesz a kata durva szigorításának?

Nem gondolom, hogy bármilyen markáns inflációs hatása lesz annak, hogy egy kedvezményes adózási módot megváltoztatnak. Az infláció szempontjából a véleményem sokkal rosszabb, mint amit akár a kormány, akár az MNB előrejelez, de ennek nincs köze a katához. Azok, akik kikerültek a katából az esetleg megnövekvő adóterheiket áraikban a mostani inflációval nehezített piaci helyzetben nagy valószínűséggel nem tudják majd érvényesíteni. Sok hirtelen indulat érkezett a katás vállalkozásoktól, de ha végig gondolják a lehetőségeket, és tanácsot kérnek könyvelőktől, adószakértőktől, vagy a NAV-tól, látni fogják, hogy vannak alternatíváik.

A vállalkozók egy része azt is kérdezi, hogy miért nem volt széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés a változásról?

Ez egy tévhit. Az MKIK-ban is számtalanszor beszéltünk szakmai szervezetekkel és a kamarai hálózattól is bekértük a vállalkozói véleményeket. Nagyon sok egyeztetés, tárgyalás volt, megkérdeztünk számos szervezetet. Sokan azt mondták, hogy ne változzon a kata, mert a kisvállalkozásokat támogatni kell és nem szabad az adót emelni. Ezek azok a régi berögződések, amiket oly sokszor meghallgattunk már. Sajnos itt makrogazdasági összefüggésekről van szó, az nem lehet, hogy az egyik vállalkozás a bevétele arányában nagyon kevés adót fizet, egy másik pedig sokkal többet.

Könyvelőket, adótanácsadókat és adószakértőket tömörítő szervezetekkel is történt egyeztetés a Pénzügyminisztérium részéről. Közülük mindenki úgy látta, hogy szükségesek a változtatások. Persze mindenki a kata hibáira koncentrált, és arra fogalmaztak meg módosító javaslatokat. Hogy nem ezek a javaslatok érvényesültek, az már egy másik kérdés. Ez a konzultáció lényege, több szempont és több vélemény alapján születik egy döntés. A kormány felelőssége, hogy meghozza a döntést.

Mondhatjuk, hogy a kata volt túl kedvező?

A kata szabályozási rendszere nagyon sok olyan kiskaput tartalmazott, amivel szembe kellett volna nézni az évek során. Most jutottunk el oda, amikor ezen mindenképp változtatni kellett. A kamara ki merte mondani, hogy gond van. Minden olyan területen, ahol a munkaviszonnyal konkurált a kata, ott gondot jelentett annak adóelőnye. A mai magyar adórendszerben a kata volt a legkedvezőbb adózási mód. Havi egymillió forintból 950 ezret hazavinni, ennél tényleg nincs jobb, de ez nem felel meg az igazságos közteherviselés elvének, így hosszú távon nem fenntartható. Számításaink szerint az új rendszerben 70-80 ezer vállalkozás maradhat a katában, akiknek szerintem több adót kellene fizetniük ahhoz, hogy a jövőre nézve ugyanolyan nyugdíjban vagy pénzbeli ellátásban részesülhessenek.

Az elfogadás közben derült ki, hogy komoly munkaerőhiánnyal küzdő ágazatok, oktatási és egészségügyi dolgozók tízezrei is katáznak. Vannak pl. a táboroztató tanárok is, akik katáznak.

A javaslatunk az volt, hogy jövő év januárjától induljon az új rendszer, ez sajnos nem így lett. A második pedig az volt, hogy a visszaéléseket kell kiszűrni a rendszerből, ennek megfelelően kell módosítani a rendszert, vagy egy teljesen új adót kell bevezetni. Változtatásra mindig van lehetőség, de most várjuk meg, hogy mi lesz az eredmény. Ráadásul, ha mellékállásról beszélünk, akkor a kata helyett jobb az általányadó – ez egy mérlegelendő döntés lesz, ami véleményem szerint arra is jó lesz, hogy a vállalkozók jobban tisztában legyenek a lehetőségeikkel.

Említette, hogy január 1-et javasoltak. Az, hogy mindössze két nap alatt elfogadták a törvényt azt követően, hogy kiderült a de facto megszüntetés, azt üzeni a vállalatoknak, hogy bármikor bármi megtörténhet, ami alapjaiban befolyásolja az életüket.

Induljunk ki abból, hogy egy jelentős válsághelyzet van most. Ezt mindenki másképp nevezi, de erről van szó. Energiaválság, inflációs gond, orosz-ukrán konfliktus, forintárfolyam és cserearány romlás. Ebben az értelemben a gyors döntéshozás helyénvaló. Másrészt május végétől már tárgyalások folytak a kata változásaival kapcsolatban. Ráadásul évek óta napirenden van, hogy változtatni kell a katán, ilyen értelemben ez nem lehet senki számára meglepetés.

A válsághelyzet miatt lesz recesszió Magyarországon?

Hogy statisztikailag alátámasztható lesz-e, azt nem tudom megjósolni. De hogy gazdasági hatásaiban úgy érezzük, az nem kérdés. Nem megy át mínuszba idén a GDP, de erőteljes gazdasági hatásokkal számolok. Számtalan krízist éltem át 89 óta, de amit a pandémia óta megtapasztalhattunk, és most is előttünk van, az egy teljesen új és kiszámíthatatlan helyzet. Amikor a Coviddal néztünk szembe, azt gondoltuk, ennél rosszabb nem lehet, de lett.

Nagyon ambivalens érzeteink vannak, ugyanis vannak iparágak, ahonnan az a jelzés érkezik, hogy soha nem látott csúcsokat döntögetnek, de vannak olyanok is - főleg, amiket a pandémia tönkre tett – akiknél még a Covid válság előtti ütemre sem tudtak visszaállni. Az ellátási láncok sem tudtak még helyreállni, a kereslet megugrását sem tudja a piac lekövetni, így pl. az iparban tapasztaljuk azt, hogy a meglévő keresletet sem tudják időben kielégíteni. A gazdasági helyzet konszolidálására, kiszámíthatóságra és a bizalom helyreállására lenne szükség, ami érdemben meg tudná nyugtatni a piacot és ez az inflációs folyamatra is pozitívan hatna.

Az infláció a legnagyobb gond? Az MNB emeli a kamatot, a kormány emeli az adókat, nem úgy néz ki, mintha csökkenne az infláció, ezért nehéz hónapok elé nézünk.

Mit preferálunk, az infláció elleni küzdelmet vagy a növekedését? Ebben a választási kényszerben a növekedés lesz a nyertes. Én becsülettel elmondhatom, hogy már 3 éve folyamatosan felszólalok a magas infláció ellen. Az MNB úgy látom, hogy már nem tudja megfékezni az inflációt. Amikor 2010 után új gazdaságpolitikát igyekezett megvalósítani a kormány, akkor egy kis országként olyan ötleteink voltak, amit a piac elfogadott. A német vállalatok örömmel választottak minket, és a kedvező feltételek mellett a munkaerő is olcsó volt. De ha a pénzügyi világban tesz meg valaki unortodox lépéseket, ahol a tőke egy pillanat alatt mozdul, ott ezt nem lehet sokáig folytatni. A Fed és az EKB hatalmas erő, míg az MNB egy nagyon kis jegybank, nem csoda, hogy most ilyen nagy a gond.

Mármint a forinttal? Mennyire aggódnak az emberek a forint miatt?

Sokan fásulttá váltak a forint gyengülése miatt. A saját üzleteimen keresztül érzékelem, hogy vannak, akik nem tudnak fizetni a magas árfolyam miatt. Beletörődöm, hogy számoljunk akkor inkább 360-as árfolyammal, ami persze nincs, ez az én veszteségem. Ez a fásultság nagyon nem jó. A piaci szereplők pedig, akik forintban kötöttek üzletet, elkezdtek euróval számolni és szerződni. Olyan kisvállalkozók, akik az alapanyagaikat importból szerzik be, ők is a megrendelőikkel euróban állapodnak meg, mert így kevésbé éri őket veszteség. Nem jó üzenet, hogy a forint helyett euróra áll át a gazdaság. Ha bizalomvesztés alakul ki a forint iránt, akkor az még inkább árt az árfolyamnak és ezen keresztül a gazdaságnak.

Szépen lassan átmegyünk az euróra?

Itt azért még nem tartunk, de ennek meglesz a kockázata az előttünk álló időszakban. Ezzel biztosan a jegybank is számol. Ha nagyon sokat mozog az árfolyam, most pedig ez a helyzet, akkor a nagy és a közepes vállalkozások, akiknek van euró árbevétele, áttérnek a teljes euró elszámolásra.

Meg lehetne állítani a forint esését?

Ilyenkor nincsen fékpedál. Folyamatában lehet menedzselni az árfolyamot, 2-3 év távlatában. Az MNB-nek fel kellett volna vállalni korábban, hogy befolyásolják a forint árfolyamát. És ez az inflációra is ugyanúgy igaz, mert a forint esése hatással van rá. Végtelenül egyszerű kiengedni a szellemet a palackból, a visszatuszkoláshoz viszont kell Aladdin. A háttérben befolyásolnia kell egy jegybanknak az árfolyamot, forintvásárlással, deviza tartalékolással.