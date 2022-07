Az igazi rezsidémon: ez most a piaci ár

Jelenleg is folyamatban van a héten ismertetett új rezsicsökkentési szabályok részleteinek kidolgozása. Egy valami azonban már eldőlt: a jövőben biztosan nagyobb szerepet kap az áram és a gáz esetében a piaci ár, valamint a forint árfolyama. Megmutatjuk, hogy jelenleg miért is olyan ijesztő ez az árszint.

A kormány szerdai döntése értelmében a jövőben a lakossági fogyasztóknak csak az átlagfogyasztásig jár a rezsicsökkentett ár a gáz és a villany esetében. 210 kWh/hó, éves szinten 2523 kWh energiafogyasztásig és 144 köbméter/hó, éves szinten 1729 köbméter gázfogyasztásig jár tehát a kedvezményes ár. Az új rendszer augusztus elsején lépne életbe, a rendelet kidolgozása még folyamatban van a legfrissebb, vasárnap reggeli hírek szerint. Ebben pedig már érdemi módosításokat is belengetett a kormány:

A részletekre, így a tehernövekedés pontos módjára, az elszámolásra és ami a legfontosabb a végső árra még várni kell, de elöljáróban annyit már lehet mondani, hogy új világ köszönt be sokaknak pár hét múlva, és az is bizonyos, hogy 11 év után ismét fontossá válnak a valódi piaci árak. A rezsiköltségek megállapításához az embereknek tisztában kell lenniük a rezsiárak valódi szintjével, valamint ami talán legalább ennyire fontos, az euró-forint árfolyamával. A forint árfolyamának jelentősége ennek nyomán növekedhet.

Cikkünkben ezért most azt mutatjuk be, hogy jelenleg milyen magasak a piaci árak, ezáltal az érintettek felkészülhetnek - pénzügyileg és mentálisan is - a magasabb árakra, így nem fogja őket sokkolni a rezsidémon, az első magasabb díjszabást tartalmazó számlákon.

A gáz piaci ára

Korábban már a Portfolio is írt arról, hogy a Magyarország által beszerzett gáz ára a piacinak megfelelő szinteken van, sőt volt az elmúlt hónapokban magasabban is a Népszava pár hete megjelent számításai szerint. Vagyis a "hosszú távra szóló" olcsó orosz gáz mítoszát elfelejthetjük, ezért érdemes az egész Európában irányadó tőzsdei, a holland TTF tőzsdén kereskedett gázárat figyelni. Nem tudjuk, hogy a kidolgozás alatt álló részletszabályok melyik lejáratú tőzsdei gázárat fogják figyelni, ám jelenleg ez részletkérdés, mert például az augusztusi és a szeptemberi határidős gázár között 3 euró a különbség. Számoljunk tehát az augusztusi határidős gázárral, ami legutóbb 160,8 euró/MWh volt. Ha ezt át akarjuk váltani köbméterbe, akkor a köbméterenként 1,7 eurós árat jelent. Forintban kifejezve tehát a gáz piaci ára (a pénteki 401 forintos euró árfolyammal számolva) 680 forint most. Eközben a rezsicsökkentett gázár valahol nettó 80-83 forint körül van. Vagyis itt a piaci ár 8,2-szerese a jelenlegi csökkentett árnak.

Ha régiós összehasonlítást végeznénk, akkor azt a legutóbbi, májusi európai adatok alapján tehetnénk meg. A MEKH havonta közli ugyanis, hogy mekkora az egyes fővárosokban a lakossági fogyasztók által fizetendő földgáz ára (eurócent/kWh mértékegységben). A piaci ár itt 16,08 eurócent lenne minden kWh után. Ezzel az uniós fővárosok között a felső harmadban lenne a magyar gázár.

Ezzel a gázárral a magyarok többet fizetnének az összes régiós fővárosban tapasztalt árnál, de még a berlini áraknál is.

Fontos megjegyezni, hogy a ténylegesen fizetendő egységár ennél alacsonyabb lesz a magyar háztartásokban, mert az átlagfogyasztás alatt csak a rezsicsökkentett árat kell megfizetni, így a súlyozott átlagár lejjebb kúszik. (De azt is érdemes kiemelni, hogy a nettó árra Európa legmagasabb áfakulcsa jön rá.)

A villany piaci ára

Mivel a magyar áramtőzsdei árak igazodnak az európai, régiós piaci árakhoz, ezért itt érdemes vizsgálni a HUDEX-en elérhető határidős kontraktusok árazását.

Ez esetben az elszámolóár július 15-én, pénteken 431,93 euró volt MWh-ként. Ez átváltva 43 eurócentes villanyárat ad ki kWh-ként. Aktuális euró-forint árfolyammal számolva ez 173 forintot jelent. Miközben jelenleg a rezsicsökkentett ár 12-13 forint körül van. Vagyis itt a piaci ár 13-szorosa a jelenlegi csökkentett elektromos áramárnak.

Régiós összevetésben azt mondhatjuk, hogy ha a magyarok a piaci árat fizetik részben a fogyasztásukra, akkor a 43 eurócentes ár kWh-ként az ötödik legmagasabb ár lenne. Minden régiós fővárosban látott villanyárnál többet fizetnének a fővárosiak az átlagfogyasztásuk felett, még a német fővárosban látott árat is meghaladná az egységár.

Itt is fontos megjegyezni, hogy a ténylegesen fizetendő egységár ennél alacsonyabb lesz a magyar háztartásokban, mert az átlagfogyasztás alatt csak a rezsicsökkentett árat kell megfizetni, így a súlyozott átlagár lejjebb kúszik.

