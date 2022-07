Nem árulják el, mennyibe kerül Európa legnagyobb tűzijátéka

Nem árulja el a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy mennyibe kerül az augusztus 20-ára tervezett, Európa legnagyobb tűzijátékának hirdetett állami esemény - írja az Átlátszó.

Egyelőre titkolja a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy mennyi közpénzt terveznek elkölteni az államalapítási ünnepség programjaira, valamint az Európa legnagyobbjaként beharangozott tűzijátékra.

Az indoklás most is a már jól bevált szlogen: „döntés megalapozását szolgáló adatokról” van szó, amelyek 10 évig nem nyilvánosak - írja a portál, amely azt is felidézi, hogy a tavalyi rendezvénnyel kapcsolatban három és fél hónappal később kaptak választ. Ebből az derült ki, hogy 2021-ben közel 12 milliárd forintot fordítottak az augusztus 20-i eseményekre.

Pár héttel ezelőtt a kormány arról tájékoztatott, hogy idén is négynapos programsorozat lesz az államalapítás ünnepén. Az államalapítás ünnepén pedig Európa legnagyobb tűzijátékát tekinthetik majd meg az érdeklődők - emelték ki.

