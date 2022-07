Az orosz fenyegetés felébresztette az EU-t: hatalmas bizniszt üthetünk nyélbe hamarosan

Meglepő fordulatot hozott, hogy India és az Európai Unió nemrégiben újjáélesztette a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat, miután közel egy évtizeddel ezelőtt leálltak a tárgyalások - és megfigyelők szerint ezt "példátlan sürgősség" vezérelhette.

Úgy tűnik, hogy a jelenlegi geopolitikai aggodalmak arra kényszerítették mindkét felet, hogy elsimítsák nézeteltéréseiket és kereskedelmi megállapodást kössenek, bár a tárgyalások újraindításáról már egy évvel ezelőtt döntöttek.

"Nem hiszem, hogy ezek a tárgyalások könnyűek lesznek, még most sem. De a szükség megszülheti a megállapodást. Valóban példátlanul sürgős az India-EU kapcsolatok elmélyítése" - mondta Amrita Narlikar, a German Institute for Global and Area Studies (GIGA) professzora és elnöke a CNBC-nek.

Az új lendületet elsősorban "az EU és India határainál egyaránt tapasztalható tekintélyelvű előretörés" adta - tette hozzá, utalva Oroszország ukrajnai háborújára, amely a fenyegetést közvetlenül Európa határára hozta. India esetében a Kínával a közös határ mentén egyre gyakoribbá válnak a katonai összecsapások, amelyek 2020-ban eszkalálódtak, amikor a két fél katonái összecsaptak, és több mint egy tucatnyian meghaltak.

"Az új globális gazdasági fenyegetések komolysága, amelyek legutóbb az energia- és élelmiszerellátás stratégiai célú felfegyverzését jelentették, azt mutatja, hogy megbízhatóbb értékláncokra van szükségünk" - mondta Narlikar, aki a Cambridge-i Egyetem Darwin College tiszteletbeli munkatársa is, a CNBC-nek.

"A demokrácia és a pluralizmus politikai értékei közösek, ezért India és az EU nemcsak a kereskedelmi, hanem a biztonsági előnyök érdekében is befektethet és be is kell fektetnie a szabadkereskedelmi megállapodásba" - tette hozzá.

A megállapodás az Economic Intelligence Unit szerint a következő öt évben várhatóan megduplázza az India és az EU közötti kereskedelmet a 2021-es becsült 115 milliárd dollárról.

Piyush Goyal indiai kereskedelmi és ipari miniszter és Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke júniusban Brüsszelben hivatalosan újraindította a tárgyalásokat.

"A két partner most újraindítja a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat, miután a korábbi tárgyalások 2013-ban mintegy kilenc évig szüneteltek - közölte az indiai kereskedelmi és ipari minisztérium. A tárgyalások következő fordulójára a tervek szerint szeptemberben kerül sor Brüsszelben. A tárgyalások első fordulója június 27. és július 1. között zajlott le Újdelhiben. Úgy tűnik, hogy a magas szintű találkozók felgyorsították a megbeszéléseket, és hozzájárultak a kereskedelmi tárgyalások világosabb ütemtervének kialakításához. Májusban Narendra Modi indiai miniszterelnök Németországba, Dániába és Franciaországba látogatott, míg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke áprilisban Újdelhiben járt.

India azonban köztudottan óvatos a kereskedelmi paktumokkal szemben, és már korábban is visszalépett egyes megállapodásoktól. Ez főként azon aggodalmak miatt van így, hogy az ilyen megállapodások hátrányosnak bizonyulhatnak a hazai termelők számára, mivel más piacokról érkező, viszonylag olcsóbb árukkal kell majd versenyezniük.

2019-ben Modi határozott lépést tett, és kivonta Indiát a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségből. Ez volt a világ legnagyobb szabadkereskedelmi paktuma, amely a 10 tagú Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségét, valamint Kínát, Japánt, Dél-Koreát, Ausztráliát és Új-Zélandot foglalta magában.

A legújabb tendenciák és a jelenlegi fejlemények azonban azt jelzik, hogy "a Modi-kormány arra készül, hogy a regionális és multilaterális architektúra részévé váljon" - véli Rahul Mishra, a Kuala Lumpur-i Maláj Egyetem Ázsia-Európa Intézetének vezető oktatója.

"India azon döntése, hogy 2022 májusában csatlakozik az Egyesült Államok vezette Indo-csendes-óceáni Gazdasági Keretrendszerhez, valamint az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelmi tárgyalások az Ausztráliával és az Egyesült Arab Emírségekkel már aláírt kereskedelmi megállapodások mellett azt jelzik, hogy a Modi-kormány milyen sürgetően keresi a kereskedelmi megállapodások lehetőségét" - mondta.

"Ennek ellenére nem szabad elfelejteni, hogy mind India, mind az EU kemény tárgyalópartner"

-tette hozzá.

A megállapodás, ha létrejön, az egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodás lenne India számára, mivel az Európai Unió az Egyesült Államok után a második legnagyobb kereskedelmi partnere az indiai kereskedelmi minisztérium szerint. Mindkét fél számára számos előnnyel járhatna, például a vállalkozások számára nagyobb piacra jutást biztosítana, segítené a vámok csökkentését, valamint megkönnyítené az áruk és a személyek mozgását a foglalkoztatás érdekében.

India az EU 10. legnagyobb kereskedelmi partnere, a teljes áruforgalom 2,1%-át teszi ki. Az Európai Bizottság adatai szerint a kétoldalú szolgáltatási kereskedelem 2020-ban elérte a 30,4 milliárd eurót (30,68 milliárd dollár).

Az India és az EU közötti áruforgalom a márciusban véget ért pénzügyi évben rekordot döntött, 116,36 milliárd dollárt tett ki, ami 43,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest az indiai kereskedelmi és ipari minisztérium adatai szerint. India EU-ba irányuló exportja 57%-kal, 65 milliárd dollárra ugrott az egész éves időszakban - közölte a minisztérium.

Bár az EU-val kötött megállapodás összetettebb, mint egy-egy országgal kötött, a kereskedelmi megállapodás segít a 27 tagú blokk vállalatainak abban, hogy hozzáférjenek a nagy indiai piachoz, és diverzifikálják ellátási láncaikat - mondta Arpita Mukherjee, az Indiai Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Kutatási Tanácsának professzora.

Az indiai cégek nem feltétlenül veszítenek, de kompromisszumra van szükség - mondta.

"India felhasználhat egy EU-típusú megállapodást arra, hogy hazai reformokat indítson el, javítsa a szabványokat és a folyamatokat, ami cégünk általános globális versenyképességét fogja eredményezni" - tette hozzá. "Minden kereskedelmi megállapodásnak lesznek nyertesei és vesztesei. Ha egy ország kereskedelmi tárgyalásokat kezd egy olyan piaccal, mint az EU, akkor a hazai szektornak fel kell készülnie a mélyebb liberalizációra" - tette hozzá.

"Ha jól tudom, a [Modi] kormánynak határozott akarata és szándéka van a kereskedelmi megállapodás megtárgyalására és lezárására.

A megállapodás megkötéséhez azonban mindkét oldalon meg kell felelni az elvárásoknak. És mindkét félnek kompromisszumokat kell kötnie" - mondta Mukherjee. Egyelőre mind India, mind az EU optimizmusát fejezte ki a tárgyalásokkal kapcsolatban, és céljuk, hogy a megállapodást 2023 végéig lezárják. De ezt a célt nem lesz könnyű elérni, mondták egyes elemzők. Számos kényes kérdés van, amely potenciálisan kisiklathatja a tárgyalásokat.

"A jövő év túl ambiciózus határidőnek tűnik, tekintve, hogy mindkét fél merev a kereskedelmi tárgyalásokhoz való hozzáállásukat illetően" - mondta Mishra, a Maláj Egyetem munkatársa. "Úgy vélem, legalább két évvel több időre lenne szükségük ahhoz, hogy véglegesítsék a megállapodást. Az EU nem vámjellegű akadályai, a munkaügyi és növény-egészségügyi normák kihívást jelentenek majd, míg India mezőgazdasági ágazatával kapcsolatos érzékenysége akadályokat gördíthet" - tette hozzá.

A határidő teljesítése "nagy feladat", mivel számos vitás pont van - az autók és a borok vámjától kezdve a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyek mozgására vonatkozó vízumszabályokig -, mondta Narlikar. "Mindkét fél jól teszi, ha úgy közelíti meg ezeket a tárgyalásokat, hogy azok nemcsak a kereskedelemről szólnak, hanem egy olyan kulcsfontosságú lehetőségről, amelynek szélesebb körű geopolitikai és gazdasági vonatkozásai vannak" - tette hozzá.

"Az európai kereskedelmi technokraták számára ez nem mindig könnyű feladat - a legmagasabb politikai szintű elkötelezettség és az ügynökségek közötti konzultációk kulcsfontosságúak lesznek."

- mondta.

Címlapkép: Getty Images