Egy doboz Coca-Cola 13 euróért? - Elképesztően hasítanak felfelé az árak Európa egyik legnépszerűbb szigetén

Egy tengerparti étterem 30 eurót kér egy hamburgerért, egy napozóágy egy előkelő tengerparti klubban augusztusban 500 euróba is kerülhet, egy VIP szórakozóhelyen több ezerre is rúghat egy asztal. Mit gondol, melyik európai szigeten szálltak el ennyire az árak?

Nagy népszerűségnek örvend a kedvező árszabása miatt a nyaralni vágyók körében Spanyolország, azonban Ibizán, ahol számtalan világhírű diszkó várja a bulizni vágyókat, egy nyaralás igencsak luxusnak számít. A sziget mindig is nagyon drága volt, de az emberek mégis hajlandók fizetni - írja a CNBC, amely szerint Ibiza elsősorban azok az elit körében felkapott, akik a gyönyörű táj, a magas színvonalú éttermek és bárok, az elegáns vásárlási élmények és a pezsgő éjszakai élet kombinációjára vágynak. Ugyanakkor a sziget kínál csendes zugokat is, ahol az utazók elmenekülhetnek a tömeg elől.

Ibiza lényegében a bulizás Mekkája, évtizedek óta vonzza a zeneipar ikonikus neveit.

Habár a pletykák szerint Ibiza mágneses rezgései vonzották a hippiket az 1960-as években, azonban a szigetet a térképre a brit-ausztrál Tony Pike tűzte fel, amikor 1980-ban megnyitotta a Pikes Hotelt, amely ma Pikes Ibiza néven ismert. A szálloda lényegében egy 500 éves dombok között fekvő birtokot alakított át buliparadicsommá. Pike gazdag és híres barátai, például Freddie Mercury, George Michael és Kylie Minogue is megszálltak a szállodában, amely tömegeket vonzott szobáiba, éttermeibe és táncparkettjére. Az 1980-as években kezdődött az éjszakai élet virágzása, olyan klubok emelkedtek fel, mint az Amnesia, a Space (a Hi Ibiza helyszíne) és a Pacha. Azóta több szórakozóhely is nyílt, például az Ushuaia, amelyet az International Nightlife Association 2019-ben a világ harmadik legjobb klubjának nevezett.

A Pacha éjszakai klubban egy doboz Coca-Cola egy VIP asztalnál 13 euróba kerül, a teljes értékű szeszesitalok ára 500 dollár körül kezdődik.

Észrevehetően drágultak a szigeten az éttermek, a nyaralók, valamint árat emeltek a taxisok is - jelezte Ben Pundole. A luxusszállodai tanácsadó és visszajáró ibizai látogató ezt azzal magyarázza, hogy a nyaralók szezonálisan érkeznek, a kereslet óriási, hiszen a koronavírus-járvány miatt nem utazhattak az emberek. Mindezzel párhuzamosan a vállalkozók a pandémia miatt kieső bevételeiket próbálják meg pótolni, azonban ez nem egyszerű, mert az ellátási lánc nehézségeivel kell megküzdeniük.

A Baleár-szigetekre (tagjai Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera) látogató turisták száma májusban 300%-kal nőtt az előző évhez képest a spanyol nemzeti statisztikai intézet adatai szerint.

A luxusutazásokra szakosodott Black Tomato által szervezett hat éjszakás utazás ára személyenként 7260 dollár körül kezdődik, beleértve a szállást, a reggelit és az egynapos privát jachtbérlést, az ár nem tartalmazza a repülőjegyeket. A Six Senses Ibiza annyira népszerű a Black Tomato ügyfelei körében, hogy a luxushotel júniusban jelentette be, hogy 19 magánrezidenciával és két "kúriával" bővült.

Idén a Mandarin Oriental luxushotelcsoport átvette az Ibiza keleti partjainál található Tagomago magánsziget irányítását is. A teljes szigetet a főszezonban éjszakánként mintegy 30 000 euróért lehet bérelni, ami egy promóciós brosúra szerint magában foglalja a magánvillát, a séfet, a szállodaportást, a komornyikot, és a jachtkapitányt.

