Szijjártó Péter: az orosz gázszerződés módosításáról tárgyalunk, átirányítanánk az Ausztria felőli mennyiséget

A külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta ezt a módosítást, hogy az Északi Áramlat-1 körüli bizonytalanságot egész Nyugat-Európa érzi, és jelenleg mi is, hiszen a napi szerződéses mennyiségnek csak az egyharmadát szállítják ebből az irányból Ausztrián keresztül felénk az oroszok. Így arra utalt: az is bizonytalan, hogy Ausztria felől meg tudjuk-e kapni a 15 éves orosz-magyar szerződés keretében évente vásárolt 1 milliárd köbméternyi mennyiséget. A szerződés keretében a nagyobb részt, évi 3,5 milliárd köbmétert, a Török Áramlat felől, Szerbián keresztül vesszük meg és most

Szijjártó jelzése arra utal, hogy ennek a szerződésnek a módosításáról zajlik a tárgyalás úgy, hogy az összes évi 4,5 milliárd köbméter Szerbia irányából jöjjön.

Korábban a miniszter többször is jelezte, hogy az Északi Áramlat-1-nél tapasztalt orosz szállítás visszafogás az Ausztria felőli, a mosonmagyaróvári belépési ponton is jelentős szállítás csökkenést okozott. Ez jelenleg kétharmados mértékű, tehát csak a napi szerződéses mennyiség egyharmada jön ott be mai említése szerint. Az Északi Áramlat-1 kapcsán most fontos fejlemény történt:

Korábban már szintén jelezte a tárcavezető, hogy tárgyalt a Gazprommal arról, hogy az így kieső napi szállítási mennyiséget majd az orosz cég pótolja ki a déli ágon keresztül. Most viszont ehhez képest azt jelezte, hogy teljesen módosítanák a szállítási szerződést és lényegében csak a déli ágon keresztül vennénk az összes orosz mennyiséget az állami szerződés keretében.

Hangsúlyozta:

Magyarország földgázellátása biztonságban van

és a meglévő nagy tárolói kapacitásainknak már a 46%-a fel van töltve, így ez az éves magyar gázfogyasztásnak a 26,6%-át lefedi. Előbbi alacsonyabb az uniós átlagnál, utóbbi (ez számít igazán) viszont lényegesen magasabb annál és ezen az oldalon szinten lehet követni az adatokat.

A tárcavezető jelzése szerint mostanában napi szinten stabilan 32-33 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra, ebből Szerbia felől a felét kapjuk, és említése szerint ez is azt mutatja, hogy ez a szállítási útvonal stabil, ezért is akarják az összes orosz szállítást a szerződésben átirányítani ebbe az irányba.

