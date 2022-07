Később szerezheti be az új koronavírus-vakcinákat az EU

Az EU tagállamai közel állnak ahhoz, hogy megállapodjanak a BioNTech/Pfizer cégekkel arról, hogy a Covid-19 vakcina szállítását 2024-ig kitolják, miközben az ügyet ismerő forrás szerint az egészségügyi hatóságok a kontinensszerte növekvő fertőzések leküzdése érdekében az oltóanyagokra való jogosultságot is kibővítik.

A terv szerint - amelyet a Financial Times által megszólított források szerint az Európai Bizottság és a vállalatok is előzetesen támogattak - az idei év után szállított adagok 2023 és 2024 között oszlanának meg. A tagállamok jövőre szabadon rendelhetnének további adagokat. A gyógyszergyártók már beleegyeztek egy hasonló lépésbe, amely az idei év elejéről 2022 végére tolná el a szállításokat. Az EU legfeljebb 1,8 milliárd adag oltóanyagra kötött szerződést, beleértve az új vírusváltozatokhoz igazított vakcinákat is. A szerződés jelenlegi formájában csak 2023-ig szól.

Végleges döntés még nem született, a források szerint viszont a tagállamok között széles körű egyetértés van. A bizottság nem volt hajlandó konkrét kérdésekre válaszolni, de kijelentette, hogy szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és a múltban már történtek módosítások a meglévő szerződésekben.

A szállítások késleltetése azt mutatja, hogy a kínálat élesen megváltozott a tavalyi évhez képest, amikor a nemzeteknek több hónapon keresztül vakcinahiánnyal kellett megküzdeniük. Az oltásokból egyre nagyobb volt a túlkínálat, mivel a kormányok enyhítettek a korlátozásokon, és nagyrészt eltávolodtak a kötelező tömeges oltás gondolatától. A terv rávilágít arra a szélesebb körű kihívásra is, amellyel az egészségügyi rendszereknek szembe kell nézniük, hogy a világjárvány folytatódása során a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák a vakcinák felvételét.

Míg a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák hatékonyan védik ki a súlyos megbetegedéseket, az omikron törzs és annak alváltozatai megjelenésével csökkent az átvitel és az enyhébb megbetegedések elleni hatékonyságuk.

"A 2022-re szóló szerződés túl nagy" - nyilatkozta az egyik forrás. "Az oltási kampány nem lesz olyan intenzív, mint 2021-ben. Ezért kérik a tagállamok, hogy nyújtsák ki a szállításokat."

Általánosságban elmondható, hogy a koronavírus újjáéledt Európában, elsősorban az omikron alváltozatok miatt. A közegészségügyi hatóságok ebben a hónapban azt javasolták, hogy a 60 év felettiek és az alapbetegségben szenvedők kapjanak egy második mRNS emlékeztető oltást, ami az Egyesült Államokban érvényben lévő útmutatással vág egybe. Az Egyesült Királyság is hasonló ajánlásokat tett az esetszámok megugrása miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet, valamint az Egyesült Államok és az EU gyógyszerfelügyeleti szervei szerint az omikron elleni erősítő oltásokat be lehet vetni, amint azok elérhetővé válnak, tekintettel annak valószínűségére, hogy a koronavírus továbbra is mutálódni fog. Európában a közegészségügyi szervek csak az mRNS-oltások alkalmazását javasolták második emlékeztetőként. Az EU egy másik mRNS-gyártóval, a Modernával is kötött megállapodást, amely várhatóan még idén lejár.

A Moderna múlt hónapban közölte, hogy a szerződésből származó egyes szállítások akár 2023 első hónapjaira is kitolódhatnak. Az EU beszerzési terveit ismerő személyek szerint "valószínűbb", hogy új szerződésről kell majd tárgyalni a céggel.

