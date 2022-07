Rezsicsökkentés: az egész ország találgatja ennek az ábrának a folytatását

Amióta él a rezsicsökkentés, az elmúlt 8 évben havi 12-15 milliárd forint közötti összeget fizettek a magyar lakossági fogyasztók a villamosenergiáért, a nyári hónapokban a sáv alját, a téli hónapokban pedig a sáv tetején volt az összesen kiszámlázott díj - derült ki a Portfolio vizsgálatából. Most az egész ország azt találgatja, hogy ez a rezsicsökkentési rendszer módosítása miatt milyen mértékben fog megemelkedni augusztustól. A válasz információink szerint holnap érkezhet meg, legalábbis szerdára várható a Magyar Közlönyben a rezsicsökkentés módosítását rögzítő kormányrendelet.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) árampiaci statisztikáiból kinyerhető, hogy a rezsicsökkentés keretében (az egyetemes szolgáltatásban) a szolgáltató havonta mekkora árbevételt ért el a lakossági fogyasztók által, magyarul mekkora összeget számlázott ki havonta. Sőt, az is kinyerhető, hogy a kisebb éves fogyasztású (1000 KWh alatti, illetve 1000-2500 KWh), a közepes (2500-5000 KWh), valamint a nagyobb éves fogyasztású (5000 KWh feletti) lakossági fogyasztók között hogyan oszlott meg a fogyasztás és a kiszámlázott havi díj.

Ezt mutatja be az alábbi ábránk, miszerint a havonta kiszámlázott 12-15 milliárd forintnyi összes díjból nagyjából 4-5 milliárdot fizettek be a kisfogyasztónak mondható lakosok (1000 KWh alatti, illetve 1000-2500 KWh), további nagyjából 4-5 milliárdot a közepes fogyasztónak nevezhető réteg (2500-5000 KWh) és nagyjából 3-5 milliárdot a nagyobbnak mondható fogyasztók. (Nem világos, hogy miért van a statisztikában a tavaly év vége körüli megugrás a zöld sávban, azaz az évi 1000 KWh alatti kisfogyasztóknál).

Amint a fenti ábrán látszik: a rezsicsökkentés bevezetése előtt, 2013-ban még havi 25-28 milliárd forint volt a lakosság havi áramszámlája, most pedig a kormányzati kommunikáció azt emlegeti, hogy a piaci árak legalább hatszorosukra ugrottak, igaz azt, hogy ezt mihez képest értik és milyen számítási módszer szerint, továbbra sem tudjuk. Mindenesetre azt is hangsúlyozzák, hogy a rendszer úgy fog változni, hogy az átlagfogyasztásig a nyomott, rezsicsökkentett árat fizetik továbbra is a fogyasztók és az efeletti részre kell majd kifizetni a piaci árat (nem tudjuk, hogy havi, éves volument néznek, mikortól kezdve, pontosan milyen módszertannal).

A kommunikáció szerint az országos éves átlagfogyasztás határát 2723 KWh-nál húzták meg, az efeletti részre lépne tehát be a piaci ár, de közben a MEKH bontásában 2500 KWh éves fogyasztástól indul egy új kategória. Ha abból indulunk ki, hogy ezeknél a 2500 KWh feletti éves fogyasztású csoportoknál mind arányosan belép a hatszoros piaci ár (ezek a csoportok eddig együttesen havonta 6-9 milliárd forint közötti áramszámlát fizettek ki, ebből a 2723 KWh-ig terjedő számlarész kb. egyharmados súlyú lehet, tehát 2-3 milliárd forint és az efeletti 4-6 milliárdra lépne be a hatszoros piaci ár), akkor ebből bizony az jöhet ki, hogy

az átlagosnál többet fogyasztó körnek a havi áramszámlája az eddigi 6-9-ről akár 26-39 milliárd forintra is ugorhat. Ez négyszeres havi számlaösszeget jelentene.

Mindezeket egybevéve a fenti logika alapján az adódik, hogy az átlagfogyasztásig terjedő csoportok havi áramszámlája 3-5 milliárd forint maradhat, míg az átlagfogyasztás feletti csoportoknál havon akár 26-39 milliárd forintos méretű számlák jöhetnek.

Így tehát ez afelé mutat, hogy a lakosság teljes havi áramszámlája a mostani 12-15 milliárdról 29-44 milliárd forintra is ugorhat, a növekedést pedgi kizárólag az átlagosnál többet fogyasztóknak kell kifizetnie.

Mindez arra utal, hogy nagy valószínűséggel több lesz a lakosság havi együttes áramszámlája, mint a rezsicsökkentés előtti utolsó évben, 2013-ban, amikor még havi 25-28 milliárdos számlákat kellett befizetni.

Sajnos a MEKH földgázpiaci statisztikái között nem találtunk olyat, ami az egyetemes szolgáltatás keretében beszedett havi árbevételt mutatná, csak a havi egyetemes földgázpiaci gázfogyasztásra van idősor, amit az alábbi ábra jelez. Eszerint logikus módon a téli fűtési időszakban ugrik meg a lakossági gázfogyasztás. Itt a piros nyilak és a kérdőjel azt a bizonytalanságot jelzi, hogy a durva világpiaci árak lakosságra való részleges engedése (itt is csak az átlagfogyasztás feletti résznél jönne ez) milyen mértékű fogyasztásvisszafogást válthat ki.

Címlapkép forrása: Getty Images