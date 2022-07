A kormány már nyár végére megállapodna a Bizottsággal

Miközben a kormány folyamatosan bizakodó hangvételű üzeneteket küld, az Európai Bizottság meglehetősen visszafogott a tekintetben, hogy mikor sikerül a vitákat úgy elrendezni, hogy Magyarország számára elérhetők legyenek az uniós források. Ebbe a sorba illik bele Boka János megszólalása, ami a várakozásokhoz képest optimista célt fogalmaz meg. Bár vannak olyan vélemények is, amelyek szerint akár a uniós nyári szünet előtt meg lehet állapodni az unióval, az ügyre rálátó legtöbb forrás inkább őszi megállapodást lát esélyesnek.

A Portfolio információi szerint ezekben a napokban kerül sor egy magasszintű egyeztetésre az Európai Bizottság és a magyar kormány között a helyreállítási alappal és a jogállamisági eljárással kapcsolatos ügyekben és ez az egyeztetés kulcsfontosságú abban is, hogy milyen menetrend szerint mikor várható a két fél közötti megállapodás, majd a brüsszeli átutalások megindulása. Erről itt írtunk részletesebben:

A Reuters beszámolójában emlékeztet, hogy a Bizottság a jogállamisággal kapcsolatos, régóta fennálló aggályok miatt visszatartja jóváhagyását az EU különleges fellendülési alapjából származó 5,8 milliárd eurós támogatás folyósításához. A Bizottság szerint a médiapluralizmus és a bíróságok függetlensége mellett Magyarországnak a korrupcióval is problémája van, és fennáll a veszélye annak, hogy még a blokk 2021-2027-es költségvetéséből az országnak küldött rendszeres uniós forrásokat is rosszul költik el.

A Bizottság ezért elhalasztotta a Magyarországgal kötendő úgynevezett partnerségi megállapodás aláírását, amely részletezi, hogy a 2021-2027-es költségvetésben a közös uniós-magyar irányítás alatt álló uniós pénzeket hogyan költenék el, és ezzel a 21 milliárd eurós támogatási keret lehívhatósága nem valósult meg.

A nyomásgyakorlás fokozására az uniós végrehajtó testület áprilisban élt az uniós költségvetést érintő kockázatok vizsgálatára szolgáló új hatáskörével, az úgynevezett feltételességi mechanizmussal, és olyan lépéseket indított Budapest ellen, amelyek formalizálhatják az uniós kifizetések felfüggesztését.

Júniusban magas rangú magyar tisztviselők kijelentették, hogy készek megegyezésre törekedni a Bizottsággal, és Budapest szerint a tárgyalások azóta előrelépés történt. Ennek egy eleme Boka János tájékoztatása.

A Bizottsággal folytatott tárgyalások új szakaszba léptek... Magyarország célja, hogy augusztus végéig lezárja a költségvetési feltételrendszerrel kapcsolatos összes nyitott kérdést.

"Ha sikerül lezárni a költségvetési feltételrendszerrel kapcsolatos összes nyitott kérdést, akkor arra számítunk, hogy ennek alapján az RRP (gazdaságélénkítési alap) és a többéves pénzügyi keret (EU költségvetés) tárgyalásai is gyorsan lezárulnak" - mondta Boka.

Az Európai Bizottság tisztviselői a Reutersnek nem reagáltak a magyar bejelentésre. A Bizottság egyik aggálya, hogy az uniós pénzek elköltésekor a magyar kormány gyakran csak egyetlen, általában a kormánypárthoz kötődő ajánlattevővel szervez pályázatokat.

Boka szerint a magyar kormány kész arra, hogy az ilyen egy ajánlattevővel kiírt pályázatok számát az összes pályázat 15%-ára csökkentse.

"Nagyon nehéz nullára csökkenteni az egyfordulós közbeszerzési eljárásokat, mert vannak olyan területek, ahol csak egyetlen komoly ajánlattevő van" - mondta Boka. "Meg kell határoznunk azokat a területeket, ahol ez a csökkentés valóban megvalósítható."

Elmondta, hogy Magyarország kész teljesíteni a Bizottság egy másik követelését is, miszerint a magyar bíróságok akkor is elrendelhetik, hogy lefolytassanak egy ügyet, ha az ügyész korábban úgy döntött, hogy nem folytatja azt. A kormány készen áll arra is, hogy megvitassa a Bizottság részletes javaslatait a magyarországi jogalkotás átláthatóságáról és inkluzivitásáról.

Nem látok olyan területet, ahol ne tudnánk megállapodásra jutni. Semmit nem tudok vitás kérdésnek minősíteni

- mondta Boka.

