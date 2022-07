Magyarország komoly kihívás előtt: a közoktatásnak kulcsszerepe van a fenntartható növekedésben

A közoktatás egy rendkívül fontos eleme a fenntartható növekedésnek, de sok nehézséggel szembesül hazánkban, főleg vidéken a kisebb városokban és településeken. Elkerülhetetlen, hogy hatékony válaszokat, megoldásokat keressünk a problémákra. Az alábbi írás erre tesz kísérletet.

1. PISA-teszt

A fenntartható közoktatás vizsgálatakor érdemes szót ejteni a PISA-tesztekről ugyanis ezen vizsgálatsorozatok esetében jelentős különbségek vannak az egyes európai országok között. A legutóbbi PISA-tesztírásra 4 évvel ezelőtt, 2018-ban került sor.

Bár kétségtelenül vannak vitatott elemei a PISA-méréseknek, elfogadottságuk és jelentőségük megnőtt az utóbbi években, a szakemberek és a szélesebb közvélemény is hajlamos ezekből az eredményekből következtetni az oktatási rendszerek sikerességére vagy sikertelenségére. Az eredmények ezzel együtt hiánypótlóak: a mérés-értékelés nemzetközi módszertanával kialakított tesztek az adott oktatási minisztériumok, állami és egyéb fenntartók érdekeitől függetlenül mutatják, merre tart egy-egy ország iskolája, hosszú távon hogyan változik a színvonal.

2018-as PISA teszteredmények Szövegértés Matematika Természettudomány Ország Átlag pont Helyezés Ország Átlag pont Helyezés Ország Átlag pont Helyezés B-S-J-G Kína 555 1 B-S-J-G Kína 591 1 B-S-J-G Kína 590 1 Szingapúr 549 2 Szingapúr 569 2 Szingapúr 551 2 Makaó-Kína 525 3 Makaó-Kína 558 3 Makaó-Kína 544 3 Hong Kong 524 4 Hong Kong 551 4 Észtország 530 4 Észtország 523 5 Tajvan Kína 531 5 Japán 529 5 Kanada 520 6 Japán 527 6 Finnország 522 6 … … … Korea 526 7 Korea 519 7 Korea 514 9 Észtország 523 8 Kanada 518 8 Lengyelország 512 10 … … … Hong Kong 517 9 … … … Lengyelország 516 10 Tajvan Kína 516 10 USA 505 13 … … … Lengyelország 511 11 UK 504 14 Kanada 512 12 … … … Japán 504 15 … … … UK 505 14 … … … Szlovénia 509 14 Németország 503 15 Németország 501 20 Belgium 508 15 … … … Szlovénia 495 21 …. …. …. USA 502 18 Belgium 493 22 UK 502 18 Belgium 499 19 Franciaország 493 23 … … … … … … Portugália 492 24 Németország 500 21 Csehország 497 21 Csehország 490 25 Csehország 499 22 Ausztria 490 28 … … … Ausztria 499 23 … … … OECD-átlag 487 … … … OECD-átlag 489 … … … OECD-átlag 489 … … … Ausztria 485 27 … … … Magyarország 481 32 Horvátország 479 29 Szlovákia 489 32 … … … … … … … … … Horvátország 472 36 Magyarország 476 33 Magyarország 481 36 … … Szlovákia 464 41 Szlovákia 458 41 Forrás: OECD

Az első tíz helyen mindegyik témában 7 ázsiai ország szerepel, Európából Észtország, Finnország és Lengyelország kerül be az első tíz helyre. Magyarország minden területen az OECD átlag alatt teljesít.

A kínai eredményeket árnyalja, hogy a legtöbb országgal szemben ott csak bizonyos területeken, négy kelet-kínai fejlett városi régióban végezték el a felmérést, amelyek biztosan sokkal jobb eredményeket képesek produkálni, mint Kína egésze. Így is azonban 180 milliós népesség mintáról van szó, és a számok arra utalnak, hogy Kína nagyon jól áll a globális oktatási versenyben. Kiemelkedően a legjobb eredményeket hozták matematikából és természettudományokból is, és az átlagaik is a legmagasabbak. Ami talán még fontosabb: A kínaiak legrosszabbul teljesítő 10 százaléka is jobb eredményt ér el, mint sok OECD-országban az átlag.

A kiugró kínai eredmények azért is figyelemre méltóak, mert ezeknek a kínai régióknak a fejlettsége még mindig az OECD-átlag alatt van, tehát azt is bizonyítják, hogy nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy jó oktatást végezzenek. Mint az OECD jelentése kiemeli: a mai iskoláik minősége holnap a gazdaságuk erősségét fogja táplálni, a kínai oktatás ugyanis mintha egyszerre tudna kiemelkedő eredményeket produkálni és megadni az esélyt a szegényebb családok gyermekeinek is.

Márpedig a kettős célnak az elérése, a teljesítmény és az egyenlőség együttes növelése az, amire a világ oktatási rendszerei máshol is törekednek. Ugyanerre más kelet-ázsiai országok mellett leginkább az észak-európaiak képesek, ideértve Észtországot is, melynek oktatási sikertörténete a fő példa arra, hogy egy volt szovjet kommunista országban is el lehet érni jó oktatási eredményeket. Az észtek magas teszteredményei (a kínai régiók és Szingapúr után a világ harmadik legsikeresebbjei ők a PISA-univerzumban) az oktatási reformoknak köszönhetőek, amivel a korábbi mintaország finneket is lehagyták. A lengyel PISA tesztek szintén kiemelkedőek, a 10-11. helyet érték el a legutolsó felmérés szerint.

2. Magyarország gyengén teljesít

A magyar diákok átlagpontszáma kis mértékben javult a legutolsó felméréshez képest, de 2009 óta így is mindhárom területen romlás látszik: olvasásban 18, természettudományokban 12, matematikában 9 pontos a visszaesés az elmúlt tíz évben.

3. A gyengébb szereplés okai

A 2018-ban kitöltött tesztek alapján Magyarországot az alábbi pontokon emeli ki az OECD részletes elemzése:

A magyar iskolarendszerre jellemző, hogy a nagyon rosszul teljesítő diákok egy-egy földrajzi területre vagy iskolatípusba tömörülnek.

Az iskolai teljesítmény Magyarországon kiemelkedően nagy mértékben függ a szociális háttértől.

A rossz szociális háttérből jövő gyerekek Magyarországon adott iskolatípusokban szegregálódnak.

A legrosszabb és a legjobb szociális hátterű gyerekek szövegértési teljesítménye között Magyarországon átlagosan 170 pontos eltérést mértek.

Az OECD még számtalan más kérdést is vizsgált a három főbb tárgy mellett: például azt, mekkora a különbség a hátrányos helyzetű, illetve a legjobb hátterű tanulók között. A jó gazdasági, szociális és kulturális háttérrel rendelkező diákok átlagosan 113 ponttal értek el többet szövegértésben, mint a hátrányos helyzetűek, miközben az OECD-tagországoknál az átlagos eltérés 89 pont. A szocioökonómiai háttér húsz százalékban magyarázza azt is, milyen eredményt érnek el a magyar gyerekek matematikában (az OECD-átlag 13,8 százalék).

Azt is vizsgálták, hogy mennyire koncentrálódnak ugyanazokban az iskolákban a hátrányos helyzetű diákok, míg más intézményekben a jó hátterű tanulók. Ha az ezt mérő izolációs index a 0-hoz közelített, akkor gyakorlatilag nem volt szegregáció, ha az egyhez, akkor pedig volt. Magyarország itt a 0,8-as értéket közelítette, miközben az OECD-átlag 0,67 volt. Az oktatási rendszerünk tehát ezen vizsgálat értelmében nem képes kiaknázni a tanulókban rejlő összes potenciális lehetőséget, mert a hátrányos szociális helyzetben lévő diákok oktatási lehetőségeik korlátozottabbak.

Ahogy a PISA tesztek alapján kimutatható, Magyarországon egy kifejezetten egyenlőtlen oktatási rendszerről van szó, ahol az iskola nem nagyon képes megadni az esélyt azoknak a gyerekeknek, akik otthonról nem hoznak kulturális tőkét.

A család szociális, gazdasági és kulturális jellemzői erőteljesen befolyásolják a diákok iskolaválasztási, továbbtanulási, munkaerő-piaci esélyeit. Viszonylag nagy különbségek vannak az intézmények között aszerint, hogy milyen családi hátterű tanulókat iskoláznak be. Viszont, ha eltérő családi hátterű diákok hasonló szociális összetételű iskolába kerülnek, akkor családi hátterüktől függetlenül hasonló eredményt érnek el.

Megemlítendő a magyarországi roma lakosság helyzete is. A lakosság körülbelül 10%-át kitevő kisebbség esetében jelentős szegregáció figyelhető meg. Az ország egyes pontjaira tömörülnek, egy-egy településen, jelentős számban, vagy létszámban akár többségében is vannak. Ezeken a településeken nagyon nehéz a megfelelő oktatást megszerezni. Figyelemre méltó, hogy az ambiciózusabb roma szülők gyakran összefognak, hogy a közeli nagyobb városokba szállítsák a gyerekeket annak érdekében, hogy jobb minőségű oktatást kaphassanak.

4. Javaslatok a lehetséges fejlődés irányába

Annak érdekében, hogy ne csak a PISA-teszteken, hanem az élet és a munka területén is jobb eredményeket érhessenek el a magyar diákok, szükség lenne a megfelelő számú és tudású tanári háttérre. Ahogy a „European Education and Culture Executive Agency” is hangsúlyozza[1], a tanárok tudása, valamint a munka iránti elkötelezettsége alapvető tényező a magas színvonalú oktatási eredmények elérésében. Manapság a tanároktól nem csak tudás átadását várjuk el, hanem, hogy nevelő szerepben a tanulást is segítsék, valamint különféle társadalmi-gazdasági és kulturális háttérrel rendelkező gyerekeket tanítsanak.

A szükséges kompetenciák összetettsége kihívást jelent a nemzeti oktatás számára. A kérdés, hogy hogyan vonzzuk be a legjobban képzett diplomásokat a tanári pályára, majd tartsuk meg őket.

Ehhez azonban egyértelmű, hogy az állami közoktatásban dolgozók bérét emelni kell, főleg a pályakezdőkét. Jelenleg a tanári pálya nem vonzó terület a pályaválasztók körében. A jelentkezők a tanári szakokra rohamosan csökkennek. Ráadásul a végzős diákoknak csak egy része választja a szakmát. A legnagyobb tanárképző (ELTE) végzősei közül kevesebb, mint 70% választja a tanári pályát, azok is igyekeznek a nagyobb városokban munkát találni és kerülik a kisebb településeket.

Mivel egyre kevesebb fiatal választja ezt a szakmát, vagy idősebb oktató tér át más területre, a tanárok száma folyamatosan csökken, akik maradnak egyre jobban leterheltebbek lesznek.

Sokan vannak olyanok, akik több település között ingázva tanítanak, hogy kiegészítsék a bérüket, ezzel ugyan mérsékelik a tanár hiányt, de az oktatási szint rovására. Sok település van, ahol zömében pedagógus asszisztensek végzik az oktatást, akik nem rendelkeznek tanári képzéssel, csak érettségivel. Nagy gond az elvándorlás, vagy azért, mert a tanárok elhagyják a pályát, vagy mert átmennek az egyházak által fenntartott intézményekbe, ahol magasabb a bérezés, jobb az infrastruktúra és az eszközállomány. Égető szükség lenne a tanári pálya újra vonzóbbá tételére, hogy újra elegendő mennyiségű oktató állhasson rendelkezésre az állami közoktatásban és az utánpótlásra a leendő tanárokat tanító intézményekben. Nem csak a bérekről van szó, hanem arról is, hogy az oktató mennyire kap szabad kezet, hogy rugalmasan tudjon alkalmazkodni a gyermekek motiváláshoz, ami nagyban függ a családi háttértől is. Tehát olyan tapasztalt oktatókra van szükség, akik ezt az igényt is figyelembe tudják venni, de a fluktuáció az oktatói állományban ezt jelentősen megnehezíti számos iskolában.

Egy másik tényező lehetne a tanulók buszoztatása állami pénzből, hogy egyre több gyermek számára legyen biztosítható a környék legjobb iskoláiba való beiratkozás a megfelelő oktatás megszerzéséért.

Amennyiben rendszeres, állami iskolabuszok tudnák biztosítani a közlekedést a falvak és a közeli városok között, bizonyára több szülő döntene amellett, hogy gyermeke fejlődése érdekében a jobb oktatási lehetőséget biztosítsa. Egyes helyeken már most is gyakorlat a buszoztatás, néhol az önkormányzat, máshol valamelyik szeretetszolgálat finanszírozza, de olyan is van, ahol a szülők fognak össze és szállítják a gyermekeket. Természetesen biztosítani kell a befogadó intézmények együttműködését, amit megfelelő állami ráhatással meg lehetne szerezni. Ennek van ugyan egy hátulütője, jelesül, hogy a rosszabb sorsú gyermekek hátra maradnak a gyengébb színvonalú iskolákban. Ezen úgy lehetne segíteni, hogy ezekbe az iskolákba vonzanák megfelelő anyagi támogatással azokat a tapasztaltabb oktatókat, akik képesek a gyengébben teljesítő gyermekeket tanítani. A cél, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, de ugyanakkor biztosítsuk a rászorultabbak felzárkóztatását.

Ha eltekintünk a nagyobb városoktól, a magyar lakosság kb. 65%-a vidéken, kisebb városokban és falvakban él. Ha az ott élő gyermekek képzettségi fokát nem tudjuk jelentősen növelni, akkor nem leszünk versenyképesek az új innovációra és technológiára épülő gazdaságban. Természetesen ezen tényezőkön nem lehet rövid idő alatt hatalmas változtatásokat elérni, de a hosszú távú negatív hatások már napjainkban is éreztetik hatásukat, később pedig csak hatványozottabban fognak jelentkezni. Magyarország népessége fogyatkozik, minden emberi erőforrásra szükség van.

[1] European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe: 2019/20, 2021

