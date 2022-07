Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházások között egy papírgyártó

A második gyáregységgel bővült a Vajda-Papír dunaföldvári papírgyára, a 16 milliárd forint összértékű, 15 hónapig tartó beruházás során elkészült új gyáregységet Varga Mihály pénzügyminiszter és Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója adta át. A beruházást a magyar kormány 5,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Varga Mihály pénzügyminiszter részvételével ünnepélyesen megnyitotta második gyáregységét a Vajda-Papír, kibővítve ezzel a Dunaföldváron 2018-ban megépült higiéniai háztartási papírtermékeket és alappapírt előállító integrált gyárát.

A beruházást a Magyar Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta,

és a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programban 5,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Fotó: Pictorial Collective

Varga Mihály ismertette, hogy hazánkban a háztartás-higiéniai papír termékek mintegy 55 százalékát a Vajda Papír cégcsoport állítja elő, és az export majdnem háromnegyedét is ezek a termékek adják. A mostani, 16 milliárd forint összértékű fejlesztés biztosítja Magyarország önellátást higiéniai papírtermékekből, és 600 munkahely megtartása mellett 50 újat is teremt a környéken élőknek.

A pénzügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is támogatja a külpiacokon is helytállni képes, az ellátásbiztonságot erősítő vállalatok beruházásait, a tegnap elfogadott jövő évi költségvetésben erre a célra is rendelkezésre állnak a szükséges források. Magyarország energiaellátását az elszálló energiaárak mellett is biztosítani kell. Ezekhez a célokhoz stabil alapot ad a 2023-as költségvetés, amely az államadósság és a hiány csökkentését is garantálja – szögezte le a tárcavezető.

Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a vállalatcsoport nemcsak Magyarország önellátását képes biztosítani higiéniai papírtermékekből, hanem most már saját alappapír-felhasználási szükségleteit is képes kielégíteni.

Fotó: Pictorial Collective

A gyárbővítéssel és annak részeként a világszínvonalú alappapírgyártó-gép beszerzésével a vállalat duplájára emeli termelési, illetve háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitását. A papírgyártás termelési kapacitása az eddigi 35 ezer tonnáról 115 ezer tonnára emelkedik, jelentősen javítva a vállalat külpiaci terjeszkedésének lehetőségét.

A ma átadott második ütem keretében új alappapírgyártó-csarnokot, az alappapír-raktárat és a cellulóz tárolási- és előkészítési területeket is átadtak és a tesztüzem után élesben is elindították az új alappapírgyártó gépsort is.

A teljes költségvetéséből csaknem 10 milliárd forintot fordítottak a gép és technológiai beruházásra, ezen túlmenően jelentős az építőipari fejlesztés mértéke is.

Fotó: Pictorial Collective

Az új gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a többletbevétel várhatóan eléri az évi 21 milliárd forintot, amely éves szinten több száz millió forint különböző adó többlet befizetést keletkeztet. A 16 milliárd forintból fejlesztett újabb üzemegységet 5,5 milliárd forintos állami támogatásból és zöld kötvények kibocsátásával finanszírozták. Vajda Attila a megnyitón arról is beszélt, a hazai építkezés és fejlesztés nem áll meg, már a gyár további bővítésén dolgoznak.

Fotó: Pictorial Collective

Címlapkép forrása: Pictorial Collective