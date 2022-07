A közelmúltban jelent meg a NAV már szokásosnak mondható évkönyve, amely összefoglalja az adóhatóság elmúlt évben végzett tevékenységét. A sok-sok statisztikát böngészve az a kép rajzolódik ki, hogy az elmúlt években nőtt a NAV ellenőrzéseinek hatékonysága.

Csökken az ellenőrzések száma

Mint az a hétköznapokban is érzékelhető, az elmúlt 5 évben jelentős csökkenés állt be az adóhatóság ellenőrzéseinek számában: a NAV ma már jellemzően csak akkor kopogtat, ha úgy érzi, hogy van keresnivalója. Ez a csökkenő tendencia 2017-ben kezdődött, amikor hirtelen 36.000-ről 20.000-re csökkent le az adóellenőrzések száma. De 2017 óta is lényegében megfeleződött az egy évre jutó NAV ellenőrzések mennyisége.

Meg kell jegyezni, hogy a csökkenő tendencia kizárólag az adóellenőrzésekre igaz, a jogkövetési vizsgálatokra nem, amelyek számában az elmúlt 5 évben nem volt számottevő változás.

Nem változik a feltárt adókülönbözet

A NAV statisztikák szerint nagyjából minden nyolcadik ellenőrzés – amelyeknek döntő része az áfát érinti – zárul megállapítással. A megállapítások eredményeként 2021-ben 204,9 milliárd forint nettó adókülönbözetet tárt fel a NAV ellenőrzési szakterülete. Az előző évek hasonló számait végignézve, ebben a tekintetben nincs jelentős változás, a 2021. évben feltárt adókülönbözet mennyisége nagyjából megegyezik az elmúlt 5 év átlagával. Ez viszont egyben azt is jelzi, hogy a NAV hatékonyabbá vált, hiszen ugyanazt az adókülönbözetet lényegesen kevesebb adóeljárás megindításával tudta megállapítani.

Árnyalja azonban egy kicsit a képet, hogy a megállapított adókülönbözetnek csupán 20,9%-át ítélte beszedhetőnek az adóhatóság, amely arány a legalacsonyabb az elmúlt 5 év számai közül.

Egyre nehezebb sikerrel felvenni a kesztyűt a NAV-val szemben

Az elmúlt évtizedekben rájöhettek az adózók, hogy érdemes felvenni a küzdelmet a NAV megállapításaival szemben: ebben az időszakban szinte folyamatosan javult az adózók sikerességi aránya. Ez a tendencia azonban az elmúlt 5 évben megfordult. 2021-ben a NAV Fellebbviteli Igazgatósága összesen 1.796 ellenőrzési tárgykörben született elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezést bírált el, amelyek közül 23% ért célba. Míg ez az arány nagyjából megfelel az elmúlt 2 év adatainak, az lényegesen kisebb, mint akár a 2017-es, akár a 2018-as szám. Ami az adóhatósággal szembeni bírósági eljárások számát illeti, tavaly 493 ellenőrzési ügyben született ítélet, amelyek közül minden ötödik volt az adózó számára kedvező.

Láthatóan az adóhatóság ma már nem csak célzottan választja ki a vizsgálatának tárgyait, hanem a vizsgálatok eredményének megvédésében is egyre felkészültebb. Ezért egyre fontosabbá válik, hogy egy esetleges adóvitában az adózó is szakmailag a leghatékonyabb segítséget kérje és már az adóvita elején is tudatosan készüljön a következő lépésekre.

Címlapkép forrása: Getty Images