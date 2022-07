Itt az EKB vártnál nagyobb kamatemelése: tépik az eurót!

Az Európai Központi Bank mai eseményén kétségkívül meglepetést okozott, hiszen bár az elemzők indokoltnak látták az 50 bázispontos kamatemelést, többségük arra számított, hogy a jegybank kitart korábbi előretekintő iránymutatása mellett, és 25 bázisponttal emeli a kamatot. Sokak szerint ez viszont már csalódást keltett volna, és már beárazták az ilyen emelést, azaz érdemi piaci hatása nem lenne.

A legutóbbi ülés óta viszont két dolog is történt: egyrészt az infláció tovább emelkedett (a várt felett), valamint a dollár paritásig erősödött az euróval szemben. Ez a két tényező vehette rá a jegybankot, hogy a 25 bázispontos emelés helyett határozottabban lépjen. Az EKB azért is dönthetett így, mert a 0%-os betéti kamat továbbra is nagyon támogató, így még az 50 bázispontos emelés sem okoz érdemi reálgazdasági hatásokat. A reakció nem maradt el, az euró látványos erősödésbe kezdett.

Érdemes lesz figyelni a kötvénypiaci hatásokat is. A vártnál magasabb kamat biztosan emelkedést vált ki a kötvényhozamokban, de a kérdés inkább az, hogy az olasz, görög, spanyol és portugál hozamok miképp reagálnak. Annak fényében ez különösen érdekes, hogy a jegybank egyébként egy új eszközt is bejelentett most, amellyel a déliek hozamfelárát akarja mérsékelni - nagyon érdekes lesz tehát látni a kötvénypiaci reakciókat a következő napokban.

Christine Lagarde elnök 14:45-kor tart sajtótájékoztatót, amelyről élőben tudósítunk. Az alábbiakra kell majd figyelni: