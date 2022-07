Ma teszik közzé a felsőoktatási felvételi ponthatárokat

Ma este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyek hagyományosan elsőként a www.felvi.hu oldalon lesznek elérhetők. A diákoknak Budapesten és az ország több városában ponthatárváró rendezvényeket tartanak.

A diákok 20 órától a bevált gyakorlat szerint SMS-ben közvetlen értesítést kapnak arról, hogy az általuk megjelölt melyik képzésre kerültek be, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon tájékozódhatnak a ponthatárokról.

A felvi.hu statisztikái szerint idén 99 192 diák jelentkezett az ősszel induló felsőoktatási képzésekre. A ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező az általa megjelölt melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a fővárosban a Városligetben rendezi meg a Pont ott partit, ahol a felvételizők a ponthatárok mellett a felsőoktatási lehetőségeket bemutató programokon is részt vehetnek. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén sem csak a budapesti helyszínen kísérhetik figyelemmel, több vidéki városban - Debrecenben, Egerben, Győrön, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden - is lesz ponthatárváró rendezvény.

