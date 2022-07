Mi az az A és B tarifa? Mennyit fizetünk most, és mennyit fogunk augusztus 1-től?

Portfolio 2022. július 21. 17:00

A lakossági fogyasztók már most is számtalan tarifa alapján fizetnek az áramért, létezik A1, A2, B, H, és korábbi szerződések alapján B Geo tarifa is. De mit jelentenek ezek? Mekkora az áramdíj az egyes tarifáknál, és hogyan változik az áramár augusztus 1-től? Ezt gyűjtöttük össze ebben a cikkben.