Az új rezsiszabályok hátrányosan érinthetik a nyugdíjasokat, a Nyugdíjas Parlament négy javaslatot fogalmazott meg a kormánynak

Karácsony Mihály hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok többsége régi házakban él, amelyek esetében az energiahatékonyság nem volt szempont, de a háztartási gépek többsége is energiapazarló.

Kitért arra is, hogy a nyugdíjasok általában napközben is otthon vannak, így akkor is fogyasztanak energiát, viszont közülük 650 ezren élhetnek magányosan, így nem tudják kivel megosztani a rezsiköltséget.

Karácsony kiemelte azt is, hogy a medián nyugdíj Magyarországon 135 ezer forint, egymillió nyugdíjas ennél kevesebbet kap minden hónapban.

Mindezek alapján lehetséges, hogy az új rezsiszabályok következtében az energiafogyasztás a nyugdíj 50-60 százalékát is elviheti az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezőknél.

A Nyugdíjas Parlament négy javaslatot fogalmazott meg a kormánynak a problémák megoldására:

a mediánnyugdíj alatt levőknek legyen egy plusz kontingens, melyet a kormány más sajátos helyzetű társadalmi csoportnak is adott,

a mediánnyugdíj alatt élő, szénnel vagy fával fűtő nyugdíjasok a téli hónapokban havi ötezer forint értékben kapjanak rezsiutalványt,

a havi elszámolás helyett a nyugdíjasok esetében az éves elszámolási érvényben

a régi lakások korszerűsítésére, hőszigetelésére, a nyílászárók, illetve a háztartási gépek cseréjére írjon a kormány egy pályázatot.

