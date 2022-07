Régen nagy luxus volt, most mindenki számára könnyen elérhető a műköröm, de vajon az is marad?

Portfolio 2022. július 23. 19:00

Pár évtizede igazi luxusnak minősültek a most abszolút megfizethető kéz- és körömápolási szolgáltatások, amelyek a jelenlegi gazdasági körülmények mellett a jövőben is könnyen azzá válhatnak - mondta a Portfolio-nak az első budapesti körömszalon tulajdonosa. Kispál Luca ismertette, hogy a forint-euró árfolyamának alakulása rányomja a bélyegét az alapanyagok árának emelkedésére és magasabbak a bérigények. Utolérte az infláció a szépségszektort is, így a manikűr, a műkörömépítés és a pedikűr ára is jelentős növekedési pályára kényszerült. A szakemberek aggódnak megélhetésük miatt, hiszen mostanában jelentették be a kata adózási forma szigorítását, valamint kérdéses az is, hogy a növekvő rezsiköltségek mellett a vendégek a jövőben mennyire lesznek képesek a szolgáltatás árát kigazdálkodni.