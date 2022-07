Ma tíz éve hangzott el a modern gazdaságtörténet legfontosabb mondata

Pont ma mondta 10 éve Mario Draghi akkori EKB-elnök, hogy "kerül, amibe kerül", az EKB meg fogja menteni az eurót. Tíz évvel az akkori válság után most ismét nehéz helyzetben van az EKB.

Egyértelmű konszenzus van a közgazdászok körében arról, hogy Mario Draghi volt jegybankelnök alábbi, 2012 július 26-án elhangzott mondata hozott fordulatot az eurózóna válságában:

A mandátumunknál fogva az EKB kész bármit megtenni az euró megvédése érdekében. És higgyék el, ez elég lesz.

A mondat eredeti nyelven így hangzik: "Within our Mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough." A kijelentés máig él az EKB monetáris politikája kapcsán, röviden csak "Whatever it takes"-ként hivatkoznak rá, magyarul a "Kerül, amibe kerül" fordításban honosodott meg.

Ma, pontosan 10 évvel a fenti mondat után egyértelmű, hogy ugyan a válságot sikerült legyűrni, de a problémák fennmaradtak - emlékeztet a Commerzbank. Elég csak az olasz kötvények emelkedő hozamaira és az EKB erre adott válaszára gondolni.

Az EKB egy új eszközt hozott létre, amellyel a déli tagállamok kötvényhozamainak felárát kívánják mérsékelni a német kötvényekhez képest, túl sok részletet azonban nem árultak el az eszközzel kapcsolatban (annyi biztos, hogy a keretösszeg és az alkalmazás tekintetében is teljesen rugalmas lesz TPI-nak nevezett eszköz).

A jelenlegi helyzet - bár messze nem olyan drámai - kissé hasonlít a 10 évvel ezelőttihez. Az olasz kockázatok emelkedése mellett politikai kockázatok is borzolják a kedélyeket, az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságában előrehozott választások várhatók szeptemberben, ahol az euroszkeptikus erők kerekedhetnek felül.

Épp azt a Mario Draghi miniszterelnököt leváltva, akitől a modern gazdaságtörténet legfontosabb mondata származik.

A Commerzbank szerint a következő hetek politikai bizonytalansága kiváló teszt lesz majd az EKB új eszköze előtt.

Címlapkép: Getty Images