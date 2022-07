Több élelmiszer is eltűnhet a magyar boltok polcairól: erre jobb felkészülni

Portfolio 2022. július 28. 09:00

A növekvő infláció és a brutálisan megemelkedett inputanyagköltségek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a különböző termékek fogyasztói árára, ráadásul az egyes termékcsoportoknál érzékelhető tartós globális kínálati szűkösség is fokozza az árak emelkedését - mondta a Portfolio-nak Harnóczi György, az OTP Agrár főosztályvezetője. A szakember hozzátette, a drasztikus élelmiszerdrágulás miatt előfordulhat, hogy egy-egy terméknek annyira elszáll az ára, hogy egyre többen nem tudják megfizetni, a keresletcsökkenés hatására pedig le is kerül a polcokról. Az már most is megfigyelhető, hogy bizonyos élelmiszerek forgalma jelentősen csökken.