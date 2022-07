Történelmi csúcson a foglalkoztatás, de a KSH-nak ez sem elég

Az idei második negyedévben közel 4,7 millióan dolgoztak, ami azt jelzi, hogy az orosz-ukrán háborúnak ebben az időszakban nem volt negatív hatása a magyar munkaerőpiacra. Az adatok megerősítik, hogy a munkaerőhiány fokozódik.

Április és június között 4 millió 693 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, vagyis továbbra is történelmi csúcson van a foglalkoztatás. Vagyis a munkaerőpiac továbbra is erős, és nincs jele annak, hogy bármilyen tényező (akár az orosz-ukrán háború vagy a globális gazdasági kihívások) visszavetné a foglalkoztatást. A közfoglalkoztatottaktól és az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól megtisztítva, vagyis az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 520 ezren dolgoznak a Portfolio számításai szerint.

A KSH azonban még ezzel a jó adattal sem elégszik meg: közleményének címében és első mondatában is egy havi modellbecslést közöl, ami 4 millió 740 ezer foglalkoztatottat mutat júniusra.

Forrás: KSH gyorstájékoztató

Tehát jól látható, hogy a KSH ezt tekinti fő munkaerőpiaci számnak, ezt közli elsődlegesen, miközben az apróbetűs részben azt írja, hogy a "fő mutatóként" a háromhavi mozgóátlagot használják.

Forrás: KSH gyorstájékoztató

Ennek a problémának hosszú hónapok óta nincs feloldása, a KSH még hosszú évek adatsorát is inkonzisztenssé tette, hogy tavaly év közepétől a modellbecslést alkalmazhassa meghatározó adatként.

Forrás: KSH gyorstájékoztató

Természetesen érhető a modellbecslés alkalmazása: a havi adatfelvételek egyenként nem reprezentatívak, azért javítja a KSH modellbecsléssel, hogy kisebbek legyenek a havi "ugrálások" a számokban. Tehát a becslés alkalmazása logikus ebből a szempontból, az azonban nem, hogy miért is ez a közlemény címe és első mondata, ha nem is ez a fő szám; illetve miért kellett a korábbi, nyers adatsort felváltani a becsléssel, és miért nem egy új adatsort hoztak létre. A problémára az adna megoldást, ha a havi adatok is reprezentatívak lennének (nem kellene becsülni), ez azonban érdemben több költséggel járna a felmérés elkészítése szempontjából.

