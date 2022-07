Jó hírek érkeztek: brutálisan erős az olasz gazdaság, Németország is elkerülte a visszaesést

Olaszországban és Németországban is közzétették a második negyedéves GDP-adatokat. Az olasz gazdaság messze a várt felett teljesített, jelentős növekedést produkálva. Németország teljesítménye elmaradt a várttól, de visszaesésről nem beszélhetünk.

Stagnált a német gazdaság a második negyedévben az előző negyedévhez képest, ami önmagában nem jó hír, de az elemzők egy része már nem tartotta volna kizártnak a visszaesést sem. A konszenzus minimális növekedést prognosztizált, de a 0,1%-os előrejelzés sem volt túl acélos. Az előző negyedévben még 0,2%-kal nőtt a német gazdaság.

A harmadik negyedév kilátásai nem túl kedvezőek, az orosz gázszállítások akadozása miatt jócskán megnövekedett a vállalatok energiaszámlája, ami a termelésre is hatást gyakorolhatott. Emellett a magas infláció egyre csak rontja a fogyasztók vásárlóerejét, és a külső körülmények is romlanak (például lassul az USA gazdasága). Így könnyen lehet, hogy a most zajló harmadik negyedév végül visszaesést hoz, de recesszióról ekkor sem lesz szó, hiszen a második negyedévben nem volt visszaesés.

Sokkal érdekesebb az olasz gazdaság teljesítménye, amely meglepően jó volt a második negyedévben: az előző három hónaphoz mérve 1%-kal nőtt Európa harmadik legnagyobb gazdasága, holott az elemzők csak nagyon szerény, 0,3%-os növekedést vártak. Az első negyedévben 0,1%-kal bővült az olasz GDP.

Éves szinten a német gazdaság 1,5%-kal, az olasz 4,6%-kal nőtt, utóbbi esetén viszont mélyebb volt a covid-visszaesés, így a bázis is alacsonyabb volt.

Ma délelőtt 11-kor teszik közzé az eurózóna GDP- és inflációs adatát. A szintén meglepően erős spanyol, az olasz, valamint a várt felett alakult francia és attól csak picivel elmaradó német GDP arra enged következtetni, hogy az eurózóna gazdasága stabil növekedést mutathatott a második negyedévben, az elemzők egyéblét 0,2%-os emelkedést várnak. Kevesebb mint egy óra múlva kiderül.

