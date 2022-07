Már külföldre sem kell menni, hogy euróban fizess a szállásért

Nagy Károly 2022. július 29. 16:50

A hazai szállodák most, a főszezonban nem futnak rossz szezont, bár azért vannak olyan szállásadók, amelyek erősebb nyárra számítottak a belföldi turistákat illetően. A "rezsidémon" már nemcsak a szállodai szereplők költségoldalán jelent meg, hanem befolyásolhatja az őszi keresletet is, mert sokan az utolsó pillanatban gondolhatják át, hogy végül mégsem mennek el wellness szállodába szeptemberben vagy októberben, az első fűtésszámlák megérkezéséig. Mindeközben a forint vesszőfutása miatt információink szerint már nemcsak budapesti, hanem egyes vidéki szállodák is euróhoz kötik a szobaáraikat. A végösszeget forintban fizetik a vendégek, de ez a fajta árazás eddig inkább a magánszállásadókra, az Airbnb szektorra volt jellemző.