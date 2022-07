Megtudtuk: ennyi autó szorul ki az olcsóbb üzemanyag lehetőségéből

Kormányközeli forrásokból úgy értesültünk, hogy a személygépkocsik mintegy 20%-a lehet céges üzemben tartású autó, ez mintegy 800 ezer autót jelenthet. Mivel ezek az autók az átlagosnál többet futhatnak, ezért a fogyasztást az intézkedés nagyobb arányban érinti.

A külföldiek és a 7,5 tonna feletti járművek korábbi kizárása az ársapka alól a fogyasztás mintegy 25%-át érintette, a mostani lépésnek hasonló lehet a hatása. Ez azt jelenti, hogy mától a fogyasztás mintegy fele értékesíthető még 480-as áron, a másik fele piaci árú lesz.

A Magyarországra üzemanyagot exportálók számára ezzel a lépéssel a helyzet a következőképpen változik meg. Az importáló cégek (például az ÖMV) eddig is annyi üzemanyagot hozott be, amennyit piaci áron tudott értékesíteni. A többit az olcsó Ural nyersolajhoz hozzáférő Moltól szerezte be. Most a kétféle forrás aránya változhat meg, hiszen a külföldi cégeknek érdekükben állhat több üzemanyagot behozni, és kevesebbet a Moltól vásárolni. Ezzel a kapacitásgondokkal küzdő Molon enyhülhet a nyomás.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a kormány felszabadítja a stratégiai készleteket, miután leáll a Mol százhalombattai finomítója, illetve a lakosságon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizárnak a 480-as tankolásból, a céges autókat is.

