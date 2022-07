Gyorsan terjed a kór, már gyerekek is elkapták a majomhimlőt

A majomhimlő epicentruma továbbra is Európa, ahol – az USA mellett – ugrásszerűen nő a fertőzöttek száma. A majomhimlő által jelentett kockázat globálisan mérsékelt, de egyedül Európában minősítette magasnak a WHO. A legnagyobb kockázatnak jelen állás szerint a bi- és homoszexuális férfiak vannak kitéve. A vírust azonban bárki elkaphatja, már a gyerekek között is találtak fertőzötteket.

Július utolsó hetére 21 ezer fölé emelkedett a májusban kitört majomhimlő-járványban érintett betegek száma. A fertőzés rohamosan terjed: a május eleje és június közepe közötti másfél hónapban összesen 2 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak világszerte, az azóta eltelt alig másfél hónapban viszont már 19 ezret.

Magyarországon is hasonló ívet mutat az esetszámok emelkedése: július első hetéig még csupán 5 majomhimlős beteget találtak, majd az esetek száma azonban alig két hét alatt 33-ra nőtt. Ez ugyan még mindig kevés, de a növekedés ugrásszerű, főleg ahhoz képest, hogy a fertőzés – elvileg – csak szoros testi érintkezés útján terjed, nem úgy, mint például a Covid-19.

Európa jelenleg a járvány globális epicentruma, 2022-ben világszerte a megerősített fertőzések több mint 80%-át innen jelentették. A majomhimlő által jelentett kockázat globálisan mérsékelt, de Európában egyedül a WHO magasnak minősítette. Az Our world in data statisztikái szerint Spanyolországban több mint 3700, az Egyesült Királyságban és a németeknél egyaránt 2400 feletti, a franciáknál 1800-at meghaladó majomhimlős beteget találtak eddig.

Kik veszélyeztetettek?

A majomhimlő egy fertőző betegség, amit bárki elkaphat. Egy rangos orvosi folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerint azonban az április vége-május eleje óta igazolt fertőzöttek 98%-a meleg vagy biszexuális férfi volt, 41%-uk immunhiányos.

Az amerikai járványügyi hatóság, a CDC is úgy találta, hogy a majomhimlős esetek túlnyomó többsége meleg, biszexuális vagy férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfi. A tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kórokozó bárkit megfertőzhet , beleértve a gyermekeket is. Az USA-ban két gyermek – egy csecsemő és egy kisgyermek – már el is kapta a vírust, és Hollandiából is jelentettek fertőzött gyereket. Az eddigi fertőzöttek átlagéletkora globálisan 36 év, de van a 70-es éveikben járó amerikai majomhimlős beteg is.

Hogyan terjed a betegség?

Alapesetben a majomhimlő szoros bőrkontaktussal terjed, de akár tárgyak közös használatával is. A szakértők nem zárják ki a légúti terjedést sem, de erre inkább akkor van esély, ha valaki együtt él, lakik egy fertőzöttel.

A mostani járványban érintettek 95%-a ugyanakkor a gyanú szerint szexuális úton fertőződhetett meg. A majomhimlőt hivatalosan nem tekintik szexuális úton terjedő betegségnek, a kutatók még mindig igyekeznek meghatározni, hogy a vírus minden esetben megtalálható-e a spermában, a hüvelynedvekben és a székletben.

Bár a majomhimlőt technikailag nem sorolták be a szexuális úton terjedő fertőzések (STI) kategóriába, úgy néz ki és úgy viselkedik, mint a közönséges STI-k, és ugyanazokkal az akadályokkal rendelkezik a felismerés és kezelés előtt, beleértve a megbélyegzést és a hozzáértő szolgáltatókhoz való hozzáférést – hívja fel a figyelmet az amerikai David Harvey, a nemi úton terjedő betegségek nemzeti koalíciójának igazgatója.

Ez több mint aggasztó a járvány megfékezése szempontjából. A nemi betegségek ugyanis feltartóztathatatlanul terjednek, a WHO becslése szerint naponta közel egymillió ember fertőződik meg a világon valamilyen nemibetegséggel.

De mi is pontosan a majomhimlő?

A majomhimlő egy zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőzés. Először 1958-ban laboratóriumi majmokban észlelték, de nem tudni, ők honnan kapták el. Ugyanabba a víruscsaládba tartozik, mint a fekete himlő, amely utoljára – dokumentált formában – 1977-ben fertőzött meg embert Szomáliában.

Az első emberi majomhimlős esetet 1970-ben jegyezték fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A betegség Közép- és Nyugat-Afrika országaiban azóta is előfordul, a fekete kontinensen kívül mind ez idáig csak Afrikából behurcolt esetek fordultak elő.

Annak ellenére, hogy a majomhimlő vírusa évtizedek óta jelen volt Afrikában, amíg a fejlett világban nem, kezdett el terjedni, a fertőzés kutatását elhanyagolták és alulfinanszírozták. 2022 május eleje óta viszont már több mint 50 országból jelentettek fertőzéseket, amelynek következtében az Egészségügyi Világszervezet június 23-án a majomhimlő-járványt is globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette.

Mennyire veszélyes?

A majomhimlő nem olyan fertőző vagy végzetes, mint a himlő. Egyes kutatók azonban attól tartanak, hogy a majomhimlő mutálódhat, és akkor már nagyobb veszélyt jelenthet az emberekre. Egy 2008-ban közzétett tanulmány arra figyelmeztetett, hogy bár a himlőt 1980-ra sikerült felszámolni a Földön, a majomhimlő képes lehet betölteni ezt az űrt.

A majomhimlőre nincs specifikus kezelés, de a legtöbb ember így is 2-4 hét alatt felépül a betegségből. Az idén eddig mindössze 5 halálesetet jelentettek, mindet Afrikából.

Egy 2009-ben publikált kutatás szerint azonban komolyabb szövődmények is előfordulhatnak: tüdőgyulladás, bőr- és szemfertőzések, szaruhártya-hegesedés, súlyos esetekben tartós látásvesztés, illetve zavartság.

Mik a tünetek?

A majomhimlő jelei és tünetei hasonlóak a himlőéhez: láz, fejfájás, izomfájdalom, levertség. A láz megszűnése után kiütések alakulhatnak ki, amelyek gyakran az arcon kezdődnek, majd átterjednek más testrészekre, a kézfejekre, a talpra is, sőt a nemi szervekre és a száj belsejére is.

A kiütések, amelyek rendkívül viszketőek vagy fájdalmasak lehetnek, különböző szakaszokon mennek keresztül, mielőtt végül varasodnak és leesnek.

A mostani járványban nem ritka, hogy a fertőzötteknél csak egyetlen elváltozás alakul ki, amely összetéveszthető a szexuális úton terjedő betegségek, például a herpesz vagy a szifilisz tünetével – jelentette az NPR.

Van védőoltás ellene?

A himlő ellen kifejlesztett vakcinák a majomhimlő elleni védekezésre is alkalmasak, hatékonyságuk 85 százalék körüli. Az egyik ilyen oltóanyag, az Imvanex gyártója, a dán Bavarian Nordic a járvány miatt már hetekkel ezelőtt felülvizsgálta éves gyártási tervét. A Reuters beszámolója szerint a Bavarian részvényeinek árfolyama 122%-kal emelkedett az elmúlt három hónapban, ami a majomhimlő elleni vakcina iránti erős keresletnek köszönhető.

A vakcina, amelyet Kanadában és az USA-ban már korábban jóváhagytak majomhimlő ellen, július 25-én megkapta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét is.

Az Európai Bizottság Egészségügyi Felkészültségi és Reagálási Hatósága (HERA) több mint 163 620 adag vakcinát vásárolt a járvány megfékezésére.

A tagországok az érintettség függvényében részesülnek az oltóanyagból, amelyből eddig már összesen 25 ezer dózist osztottak szét öt állam, Spanyolország, Németország Belgium, Svédország, Írország és Olaszország között.

A vakcina szétosztása a tervek szerint az elkövetkező hetekben és hónapokban is folytatódik. Az oltóadagokat az országok lakosságának arányában osztják ki, ahogyan az a COVID-19 esetén is történt. Az EMA és a WHO szerint sincs szükség jelenleg tömeges oltási kampányokra a majomhimlő ellen, a veszélyeztetett csoportok számára kell a vakcinát elérhetővé tenni.

