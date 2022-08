Egyre nagyobb gondban van a világ: sötét hónapok előtt állunk

Az Egyesült Államok, Európa és Ázsia gyáraiban a globális kereslet visszaesése tükröződött júliusban, miközben Kína szigorú Covid-19 politikája is lassította a termelést - derült ki a hétfőn közzétett felmérésekből, ami tovább erősíteti a recessziótól való félelmeket.

A beszerzésimenedzser-indexek (BMI) júliusi száma azt mutatták, hogy az új megrendelések csökkentek a feldolgozóipari nagyhatalmakban, miközben az is kiderült, hogy az árnyomás csökkenhet - írja a Reuters. Az Institute for Supply Management (ISM) hétfőn közölte, hogy az amerikai gyári aktivitást mérő indexe 52,8-ra süllyedt a múlt hónapban, ami a legalacsonyabb érték 2020 júniusa óta, amikor az ágazat a Covid-19 okozta visszaesésből lábalt ki. (Az 50 pont feletti érték bővülést jelez a feldolgozóiparban, amely az amerikai gazdaság 11,9%-át teszi ki.) Az ISM felmérés előretekintő új megrendelések alindexe azonban a júniusi 49,2-es értékről 48-ra esett vissza a múlt hónapban, ami a második egymást követő havi csökkenés. A rendelésállományok folyamatos csökkenésével együtt ez az amerikai feldolgozóipar további lassulására utal az elkövetkező hónapokban. Mindez növeli a recessziós kockázatokat.

Az eurózónában az S&P Global végleges feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe júliusban 49,8-ra csökkent a júniusi 52,1-ről, és 2020 júniusa óta először került a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50-es határ alá. Az S&P Global szerint a termelés Hollandia kivételével az összes vizsgált euróövezeti országban csökkent, és a csökkenés mértéke különösen Németországban, Franciaországban és Olaszországban - a blokk három legnagyobb gazdaságában - adott okot aggodalomra. A Reuters korábbi felmérése szerint 45% az esélye annak, hogy az euróövezetben egy éven belül recesszió következik be, ám a BMI-adatok után biztosan nem lettek optimistábbak a szakértők.

Eközben a németországi kiskereskedők közel három évtized óta a legjelentősebb éves szintű forgalomcsökkenéssel zárták 2022 első félévét, mivel a megélhetési költségek növekedése, az ukrajnai háború és a koronavírus világjárvány elhúzódó hatásai megtették hatásukat.

Arra számítok, hogy az eurózóna GDP-je a harmadik negyedévben csökken, de nem annyira, mint amennyire ezek a kiskereskedelmi eladási vagy a BMI-adatok utalnak

- mondta Holger Schmieding, a Berenberg szakértője.

A nyersanyagárak megugrása, a világjárvány, illetve az ukrajnai háború okozta ellátási láncbeli zavarok miatt világszerte kihívások elé kerültek a vállalkozások és a politikai döntéshozók, illetve a központi bankok, akik a monetáris politika szigorítása mellett döntöttek, a cégek pedig költségcsökkentésbe kezdtek. A múlt hónapban az Európai Központi Bank a vártnál nagyobb mértékben emelte a kamatlábakat, mivel az elszabaduló inflációval kapcsolatos aggodalmak felülkerekedtek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmakon. A Bank of England valószínűleg 50 bázisponttal emeli a hitelfelvételi költségeket a héten annak ellenére, hogy az ország BMI-je szerint a feldolgozóipari termelés és az új megrendelések 2020 májusa óta a leggyorsabb ütemben csökkentek júliusban; vagyis az Egyesült Királyság gazdasága is egyre súlyosabb gondokkal néz szembe.

Mindez azt vetíti előre, hogy a nyugati országok a következő hónapokban tovább romlik a feldolgozóipari helyzet, vagyis növekszik az esélye a recesszió bekövetkezésének.

Mindeközben Dél-Korea gyáripari aktivitása közel két éve először csökkent, míg Japánban 10 hónapja a leglassabb aktivitásnövekedés volt tapasztalható a tartós ellátásilánc zavarok közepette. Kínában is lassult a tevékenység növekedése - mutatta hétfőn a magánszektor Caixin BMI mutatója -, annak ellenére, hogy némileg enyhült a szigorú belföldi Cocis-19 korlátozás, amely a második negyedévben sújtotta a világ második legnagyobb gazdaságát.

Az országnak enyhén szólva is nehéz dolga volt az idei növekedési cél elérését illetően, és az a tény, hogy a feldolgozóipari tevékenység ismét lassul, nem sok jót ígér

- mondta Craig Erlam, az OANDA szakértője. "A felmérések egyik pozitívuma az ellátási lánc feltételeinek javulása volt, ami világszerte segítheti az inflációs küzdelmet."

Voltak azonban pozitív hírek is a régiót illetően, mivel a BMI-k azt jelezték, hogy Kínában, Tajvanon, Indiában és Dél-Koreában mérséklődött a termelői árak növekedése. Délkelet-Ázsia egyes részein szintén kedvezőek voltak a feltételek, a BMI-k gyorsuló aktivitást jeleztek Indonéziában, Malajziában és Thaiföldön, ahol az új megrendelések növekedése volt tapasztalható. Az indiai gyári tevékenység júliusban nyolc hónapja a leggyorsabb ütemben bővült, amit az új megrendelések és a termelés növekedése is segített, ami azt jelzi, hogy a dél-ázsiai gazdaság továbbra is ellenálló.

