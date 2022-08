Nem is a gáz a fő eszköz Putyin kezében? Az oroszok fegyvere sok helyen a koronavírusnál is több embert ölhet meg

A múlt héten az oroszok és az ukránok török közvetítéssel megegyeztek arról, hogy biztosítják Odessza fekete-tengeri kikötőjének működését. Ezzel elvileg elhárult az akadály az ukrán gabonaszállítmányok indulása elől, illetve csökkentek a fenyegető élelmiszerválsággal kapcsolatos félelmek. A problémák nem oldódtak meg, most mindenki árgus szemekkel figyeli, hogy a felek betartják-e az egyezséget. Sokak szerint ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök nem is a gázszállításokkal akarja sakkban tartani a világot, hanem az élelmiszerárak manipulálásával.

A legnagyobb problémát sikerült megoldani, de sorakozik a többi

Az orosz-ukrán háború kitörése óta az egekbe szöktek az élelmiszerárak világszerte, Európában szinte mindenhol az élelmiszerek drágulnak a legnagyobb mértékben a fogyasztói kosáron belül. Az ENSZ élelmezésügyi szervezete (FAO) élelmiszer-árindexén is az látszik, hogy ugyan volt egy kis megtorpanás, de még mindig nagyon magasan van a mutató.

A grafikonon látszik, hogy a növényi olaj világpiaci ára a legmagasabb a korábbi évekhez képest, emellett a gabona ára van a teljes index felett. Ennek pedig igen egyszerű oka van, amit már többször hangsúlyoztunk:

Oroszország és Ukrajna a világ legfontosabb exportőrei között vannak gabonából és napraforgó étolajból.

Az amerikai mezőgazdasági szolgálat adatai szerint a háború előtt a világ étolajexportjának 73%-át ez a két ország adta, de búzából is 33% volt a súlyuk. A háború pedig komoly fennakadásokat okozott az exportban. Egyrészt azért, mert Ukrajna egyetlen fekete-tengeri kikötője, Odessza orosz blokád alá került, másrészt az ukrán gabonatermelés jelentős része is veszélybe került, hiszen károk keletkeztek a termőterületben, kiesett a munkaerő, drágult a műtrágya.

Ez pedig sokak szerint azzal fenyeget, hogy még az eddiginél is komolyabb élelmiszerválság tör a világra, további jelentős áremelkedés jöhet, az idei árrobbanás csak a kezdet.

A két fenyegető kockázat közül az odesszai kikötő blokádját elvileg megoldja a múlt heti orosz-ukrán megállapodás, mely biztosítja a kulcsfontosságú tengeri kijárat forgalmát. A felek török közvetítéssel hozták tető alá az alkut, azonban továbbra is komoly kétségek vannak azzal kapcsolatban, hogy ez hosszútávon fenntartható lesz-e. Oroszországnak ugyanis továbbra is az az érdeke, hogy „rettegésben tartsa” a világot, fokozza a bizonytalanságot a gabonaszállításokkal kapcsolatban. A másik oldalon Ukrajnának sem feltétlenül érdeke a béke fenntartása a kikötőben, hiszen ők is fegyverként használhatják a konfliktust az oroszokra mutogatva. Vagyis a következő hetekben könnyen felborulhat a törékeny megállapodás, az oroszok és az ukránok pedig egymást vádolhatják azzal, ki sértette meg az alkut. Rögtön az aláírást követő nap az oroszok rakétákkal lőtték az odesszai kikötőt, amit persze azzal magyaráztak, hogy ukrán hadihajók is állomásoztak ott.

Az napokon belül kiderülhet, mennyire gondolják komolyan a hajózási útvonalak megnyitását a felek. Pénteken ugyanis elkezdődött az első 16 ukrán gabonaszállító hajó feltöltése áruval Odesszában, ezek célba érkezése lesz az első igazi teszt. Nehézségek már most látszanak, a Washington Post beszámolója szerint például a világ biztosítótársaságai vonakodnak biztosítást kötni olyan hajókra, melyek gabonát szállítanak a Fekete-tengeren, mivel akár egy eltévedt rakéta is elsüllyesztheti őket.

A megegyezés hírére egyébként a világpiacon jelentősen csökkentek a gabonaárak, azonban ez csak átmeneti volt. Az amerikai búza határidős jegyzések például a múlt héten 750 dollár környékére estek, pénteken viszont már ismét 840 dolláron álltak. De hasonló a tendencia a kukorica és más gabonák piacán is: az utóbbi egy hónapban még mindig érezhető árcsökkenés volt, de egyhetes időtávon már visszapattanás látszott a korábbi mélypontokhoz képest.

Az amerikai határidős gabonaárak (Forrás: Investing.com)

Még nem hárult el az élelmiszerválság réme

Vagyis ugyan a szállítási gondokat látszólag megoldották, elindulhatnak az ukrán és orosz gabonával teli hajók Odesszából. Azonban az is nagy kérdés, lesz-e mit szállítaniuk. Szakértők szerint ugyanis lassan kifogynak az utóbbi években felhalmozott készletek, és a háborús körülmények között egyáltalán nem biztos, hogy a korábbi mennyiséget sikerül elvetni és learatni a gazdáknak.

Vagyis a legnagyobb probléma, az export ellehetetlenülése elhárult, így már „csak” a lebombázott földek, a munkaerőhiány, valamint az emelkedő vetőmag- és műtrágyaárak problémáival kell megküzdeniük az ukrán gazdáknak.

Az ukrán mezőgazdasági minisztérium adatai szerint a termőföldek mindössze háromnegyedén vetettek idén, így még akkor is csökkenhet a betakarított gabona, ha a korábbinál jobbnak ígérkezik a termés. Becslések először 55 millió tonnáról szóltak, amit legutóbb 60 millióra emeltek. Ugyanakkor az idei 25%-os kiesés után erősen kérdéses, hogy ha elhúzódik a háború, akkor mekkora területre tudnak legközelebb vetni a gazdák.

Ráadásul az ukrán gazdáknak nem csak a vetés és a betakarítás okoz nehézséget, az emelkedő árak miatt egyre nehezebb beszerezniük a műtrágyát, illetve gondot okoz a termény szállítása a legközelebbi silóba vagy kikötőbe.

A legtöbb ukrán farmert hamarosan a csőd fenyegeti

- utalt ezekre Mikolaj Horbacsov, az ukrán gabonaszövetség vezetője nemrég.

Emellett kérdés, hogy Ukrajna mekkora részét foglalják el az oroszok, akik a szankciók miatt valószínűleg nem fognak kereskedni Európával. A NASA júniusban egy műholdképen mutatta be, hogy már most is jelentős ukrán termőterületek vannak orosz kézben.

A NASA műholdfelvétele az ukrán termőterületekről.

Az amerikai űrkutatási ügynökség elemzése szerint jelenleg az ukrán termőterületek 22 százaléka – a téli vetésterület 28%-a és a nyári 18%-a – van orosz ellenőrzés alatt.

Egy komoly élelmiszerválság kezdetén vagyunk, ami minden országot és a Föld minden lakóját érinteni fogja valamilyen módon

- figyelmeztetett Inbar Becker-Reshef, a NASA betakarítást vizsgáló programjának igazgatója. Hozzátette: néhány embernek ez emelkedő árakat, illetve bizonyos termékek eltűnését jelenti majd a boltok polcairól, mások viszont komoly élelmiszerhiánnyal szembesülhetnek.

Ki lehet a válság legnagyobb vesztese?

Ha hiány lesz gabonából a háború miatt, az elsősorban a szegényebb afrikai és ázsiai országokat érintheti, melyek jelentős részben Oroszországból és Ukrajnából szerzik be az élelmiszert. A fejlett országok valószínűleg nehezen ugyan, de a magasabb árat is kifizetik érte, ha viszont csökken a kínálat, akkor azzal épp a fenti országok elől vásárolhatják fel a gabonát.

A Financial Times nemrég arról írt, hogy tavaly, a háború előtt Ukrajna 33 millió tonna gabonát exportált, az amerikai mezőgazdasági minisztérium becslései szerint ez 2022-ben 24 millió tonnára eshet vissza. Olyan szegény országok vannak Ukrajna kivitelére utalva, mint Libanon, Szomália, Szíria vagy Líbia, melyek gabonájuk többségét eddig ebből a forrásból fedezték.

Nemrég a Moody’s egy grafikonon is megmutatta, melyik országok vannak a legnagyobb veszélyben:

Az egyes országok gabonaimportján belül az orosz és ukrán forrás aránya (Forrás: Moody's)

Látszik, hogy Laosz például szinte csak ukrán gabonát importált a háború előtt, de a fentieken túl Pakisztán, Tunézia és Indonézia is jelentős egyéb forrásokra lesz szorulva, ha kiesnek a szállítások.

A helyzetet pedig csak tovább nehezíti az Európát sújtó hőhullám, ami miatt a háborúban álló Ukrajna mellett más országokban is csökkenhet a termés, vagyis a kínálat kiesése akár még jelentősebb is lehet világszinten.

Ez pedig azzal fenyeget, hogy az árak tovább emelkednek, amit néhány ország nem tud majd kifizetni.

Egy másik grafikon azt mutatja meg, mekkora pluszterhet jelent a gabonaárak 40%-os emelkedése 2020 óta. Ezen az látszik, hogy néhány országban a nemzeti össztermékben is mérhető csak ez a hatás, Mozambik esetében például a GDP 1,5%-a volt eddig a gabonaimport, ez 2% fölé mehet csak az áremelkedés következtében. De hasonlóan nehéz helyzetben lehet Marokkó vagy Tunézia is.

A 2020 óta látott 40%-os áremelkedés hatása egyes országokban (Forrás: Moody's)

Néhány hete Balin, a G20-csúcstalálkozón a szenegáli gazdasági miniszter meg is nyomta a vészcsengőt:

Ha nem találnak megoldást a hiányra és a magas árakra, akkor az élelmezési válság több életet követel majd, mint a koronavírus.

Amadou Hott szerint a megoldás az lenne, ha a Nyugat nem sújtaná szankcióval az orosz élelmiszereket, ezzel ugyanis enyhülne a nyomás a legsérülékenyebb országokon.

További jelentős könnyebbség lenne, ha az egyes országok feloldanák az élelmiszerekre és műtrágyára vonatkozó exporttilalmat, amit a háború hatására bevezettek. A Világbank adatai szerint jelenleg 34 országban van valamilyen korlátozás vagy teljes tilalom ezeknek a termékeknek a kivitelére.

Ezek öngyilkos lépések, hiszen csak tovább csökkentik a globális kínálatot és feljebb hajtják az árakat

- figyelmeztettek a Világbank elemzői. A legnagyobb termelők közül Oroszország mellett India is kiviteli korlátozást vezetett be, hogy a saját készleteit feltöltse.

Ráadásul az élelmiszerválság nem csak önmagában lehet komoly fegyver az oroszok kezében, sok szakértő arra figyelmeztet, hogy a legutóbbi hasonló globális élelmiszerhiány 2011-ben volt, azt követően indultak el a forradalmi mozgalmak a Közel-Keleten. Ezek pedig fontos okai voltak a 2015-ben kicsúcsosodott menekültválságnak, ami Európát sújtotta. Vagyis Vlagyimir Putyin nem csak a világ kiéheztetésén nyerhet, de ha hasonló tömeges bevándorlási hullám indul el, akkor Európa politikai stabilitását is megrengetheti.

