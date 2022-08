Csak azok kerülhetik el a koronavírust, akik burokban élnek

Haiman Éva 2022. augusztus 04. 10:30

Annyira fertőzők a most terjedő koronavírus-változatok, hogy szinte lehetetlen elkerülni most a fertőzést, állítják a szakemberek. Ha ez nem lenne elég, egy tanulmány kiderítette, hogy a koronavíruson átesettek majdnem egynegyedénél a tünetek 12 hétnél is tovább tartanak. A kutatás azt is felfedte, kiknél alakulhat ki az akár hónapokig tartó hosszú Covid ("long Covid").