Afrikából jöhet a gyógyír a kiégett magyar kukoricaföldekre?

Egyre nő Magyarországon azoknak a területeknek a kiterjedése, ahol a klímaváltozás miatt már nem lehet rentábilisen kukoricát termeszteni, hosszú távra tehát olyan növényeket kell keresni, melyek bírják a megváltozott hazai klímát. Ilyen növény lehet a cirok, melyet Afrikában sok helyen termesztenek, de Európában is előfordul, lévén, kibírja a mostoha körülményeket, és mind emberi fogyasztásra, mind pedig takarmányozásra kiváló – nyilatkozta Braunmüller Lajos, a Portfolio agrár-szakújságírója a Checklist pénteki adásában.

Magyarország mezőgazdaságának jelentős része a klasszikus szántóföldi vetést jelenti, itt olyan növényekről van szó, mint a búza, az árpa, a napraforgó, a repce és a kukorica. A '70-es, '80-as években Magyarország kiemelkedő kukorica-termesztő országnak számított, az éghajlatváltozás viszont egyáltalán nem kedvez ennek a növénynek, mely a szélsőséges időjárási körülményekre nincs felkészülve – mondta el Braunmüller Lajos, a Portfolio agrár-szakújságírója a Checklist pénteki adásában.

Hozzátette: a kukorica bizonyos határokon belül bírja a strapát, viszont a téli aszály, valamint a kirívó hőhullámok nincsenek jó hatással a termésre. ezeket a jelenségeket pedig egyre gyakrabban tapasztaljuk Magyaroszágon, így folyamatosan nőnek azok a területek, ahol már nem rentábilis a kukorica termesztése.

A helyzetre rövid távon megoldás lehet, hogy sok helyen a kukorica helyett búzát fognak termelni, azt ugyanis a nyár elején learatják, így a növény fejlődésének nagyobb része nincs kitéve a hősokkoknak. A vetésszerkezetet ugyanakkor folyamatosan változtatni kell, így ez hosszabb távon nem lehet megoldás.

Másik alternatíva, hogy olyan növényeket lelnek fel a mezőgazdaságban, melyek kibírják az extrém mostoha körülményeket is. Ilyen lehet a cirok, melyre Afrikában például az emberi élelmezésben is nagy szerep jut, de takarmánynak is kiváló.

A teljes interjú, melyben arról is szó volt, hogy hol folyik már Európában ciroktermesztés, és hogy a magyar mezőgazdaság szereplői egyáltalán rendelkeznek-e azzal a tudással, mely a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges, már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adásában 09:20-tól a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Mi az a Portfolio Checklist? A Portfolio Checklist lapunk napi podcastje, melyben a Portfolio elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági és pénzügyi híreit. A sorozat követhető a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a nagyobb podcast platformokon, és itt, a Portfolio-n is.

Címlapkép forrása: Unsplash