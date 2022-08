Zsiday a benzinárstopról, potenciális magyar hitelkrach, para Tajvanon

Összegyűjtöttünk öt podcastet a múlt hétről, melyek segítenek értelmezni a körülöttünk lévő világot: műsorok a benzinárstopról, Tajvanról, a megtorpanó hazai hitelezésről és az al-Kaidáról.

Zsiday Viktor: mindenki reménykedik, de nő a félelem, hogy nem lesz EU-s megállapodás

A Portfolio Checklist hétfői adásában a kormány szombati bejelentésével foglalkoztunk, mely alapján jelentősen szűkült azoknak a köre, akik hatósági, azaz 480 forintos áron tankolhatnak üzemanyagot. A témával kapcsolatban Zsiday Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere volt a Checklist vendége, akit a magyar gazdaság kilátásairól és a nemzetközi környezet alakulásáról is kérdeztünk. Az elemző arról is elmondta véleményét, hogy a piac szerint Magyarország meg fog-e tudni állapodni az EU-val, vagy sem. Az adás második részében maradtunk az üzemanyagáraknál, Nagy Viktorral, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzőjével egyebek mellett a fixált üzemanyagárak piaci hatásáról, az ezt szabályozó rendelet eddigi változásainak dinamikájáról, valamint arról is beszéltünk, hogy a kormány hétvégi lépései hogyan érintik a Molt.

Beütött a hitelkrach Magyarországon? Mi a különbség 2008 és 2022 között?

A Checklist szerdai adásában azzal foglalkoztunk, hogy trendforduló következhetett be júniusban a hazai lakossági hitelezésben. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi adatai alapján ugyanis – bár az első félév kifejezetten erős volt –, júniusban már több jele is volt annak, hogy csökken a fogyasztók hitelezése. Legutóbb 2008-ban kezdődött jelentős pangás a hazai hitelezésben, ugyanakkor vannak körülmények, melyek alapján nem kell olyan brutális hitelszűkére számítani, mint abban az időszakban. A témával kapcsolatban Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője volt a vendégünk, de a műsorban felidézzük, hogy milyen várakozásaik voltak banki vezetőknek, Harmati Lászlónak, az Erste Bank vezérigazgató-helyettesének, valamint Florova Annának, az OTP Bank ügyvezető igazgatójának még tavasszal, az idei hitelezési folyamatokkal kapcsolatban. A műsorban szóba került, Krisán Lászlóval készített interjú ide kattintva érhető el.

Miért pont most lépett az USA? Mégis mi lesz most Tajvannal?

A Portfolio Checklist csütörtöki adásának első részében a Kína és Tajvan közötti konfliktusról volt szó, a helyzet ugyanis jelentős mértékben kiéleződött, mióta Nany Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke a Kína által saját részének tekintett szigetországba látogatott. A témával kapcsolatban Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Az adás második részében egy új mémrészvényről volt szó, aminek hirtelen árfolyamemelkedése valószínűleg hasonló kisbefektetői körökhöz köthető, mint a 2021-es Gamestop-őrület. Az új mémrészvényről Kövesy Károlyt, lapunk Részvény rovatának elemzőjét kérdeztük.

"Még mindig az aranybánya kifejezést tudom használni a vállalkozásra"

A Portfolio heti podcastjének augusztus 3-i adásában egy kétrészes nagyinterjú második részét közöltük, melyet Várkonyi Balázzsal, az Extreme Digital társalapítójával, az eMag ügyvezető igazgatójával készítettünk. Kevés olyan emblematikus cége volt ugyanis a hazai internetes kereskedelemnek, mint az Extreme Digital, amely nemrég, mint brand beolvadt az eMagba, és bár az alapítók mindketten az Emag társtulajdonosai is, az Extreme Digital és az eMag egybeolvasztása jó alkalom volt arra, hogy felkérjük Várkonyi Balázst egy hosszabb interjúra. Az adásban egyebek mellett szóba került, hogy hogyan jelent meg Magyarországon az online kereskedelem az offline térben, hogy milyen lehetőségeket kínált a 2008-as válság az Extreme Digital számára, és Várkonyi Balázs beszélt arról is, hogy miképpen adták el a cégük több mint felét 2015-ben a Steinhoff Internationalnak, majd pedig hogyan vásárolták azt vissza 2018-ban. Végül pedig, azt is megkérdeztük tőle, hogy hogyan élte meg azt a napot, amikor az Extreme Digital, a márka, melyet felépített, brandként beolvadt az eMag platformba. Az interjú első része ide kattintva érhető el.

Kell-e még félni az egykor rettegett terrorszervezettől?

A Portfolio Checklist szombati különkiadásában Kemény János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk azzal kapcsolatban, hogy július 31-én Kabulban egy amerikai légicsapás következtében életét vesztette Ayman al-Zawahiri, az al-Kaida vezetője. A műsorban egyebek mellett szóba került, hogy ki volt al-Zawahiri, likvidálása mekkora győzelem az Egyesült Államoknak, milyen hatással lesz a merénylet az al-Kaidára, és egyáltalán mennyire releváns még a terrorszervezet a globális dzsihád térképén.

Címlapkép forrása: Unsplash