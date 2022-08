Érdemes sietni: hamarosan elfogy a Moderna-vakcina Magyarországon

A hivatalos kormányzati tájékoztatóportál felidézte, hogy Magyarország az uniós beszerzés keretében 1,7 millió adag Moderna oltóanyagot kapott.

Ez a készlet pedig hamarosan kimerül, így aki szeretné még magát a Moderna vakcinájával beoltatni, annak érdemes sietni.

Aggodalomra ugyanakkor semmi ok, a Moderna-vakcina kifutását követően az oltakozni vágyók három másik vakcina közül is választhatnak az oltópontokon: a Pfizer, a Sinopharm és a Janssen vakcinája továbbra is elérhető lesz mindenki számára.

A mostani tájékoztatóval kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett az oltakozási kedv Magyarországon. Jelenleg 6 414 563 fő vette fel valamelyik gyártó vakcináját hazánkban, közülük 6 201 022 fő a második, 3 890 728 fő a harmadik, 324 187 fő pedig már a negyedik oltását is felvette. Az első körös átoltottság 65,66%-os Magyarországon, a második körös 63,47%, a harmadik körös 39,82%, míg a negyedik körös 3,32%.

Címlapkép forrása: Getty Images