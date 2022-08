Itt a fontos amerikai inflációs adat: a vártnál alacsonyabb számot közöltek!

A vártnál jelentősebb mértékben csökkent az amerikai infláció júliusban, és a maginfláció sem növekedett - derül ki a kormányzat friss közléséből. A hírre a dollár jelentős gyengülésbe kezdett.

Közzétették a júliusi inflációs adatot az Egyesült Államoktól, amelynek hatására hatalmas sóhaj hallatszik Washingtonból: az infláció ugyanis sok hónap után

a vártnál alacsonyabb volt és jelentősen csökkent Amerikában.

Júliusban 8,5% volt az áremelkedés éves mértéke a júniusi 9,1% után. Ez nagyon kellemes meglepetést jelent, még az elemzők által várt 8,7%-hoz képest is (ez a Reuters konszenzusa, a többi elemzői konszenzus ettől egy-két tizeddel eltérhet, de érdemben semmiképp), az eddigi hónapok során ugyanis rendre azt láttuk, hogy az elemzők jócskán alulbecsülték az inflációt. Persze historikusan az infláció még mindig magas, ugyanakkor az előző hónaphoz képest már stagnálást látunk az áremelkedésben - azaz a fogyasztói árindex júniusról júliusra nem nőtt tovább.

Az egyes termékkategóriák közül szembetűnő, hogy az energiaárak havi szinten már mérséklődtek, de éves bázison még mindig ez a legmeghatározóbb tétel a lakossági árak emelkedésében:

az élelmiszerek havi szinten 1,1%-kal, éves szinten 10,9%-kal drágultak.

Az energia ára havi bázison 4,6%-kal csökkent, éves szinten 32,9%-kal drágult.

Az iparcikkek 0,2%-kal drágultak egy hónap alatt, éves szinten 7% volt az áremelkedés (ezen belül a használt autók ára havi bázison 0,4%-kal esett, az új autók 0,6%-kal drágultak).

A szolgáltatások ára havi bázison mindössze 0,4%-kal nőttek, az éves emelkedés 5,5%.

A maginfláció is a vártnál kedvezőbben alakult: éves szinten 5,9%-kal nőttek a kevésbé volatilis termékek árai (a maginfláció nem tartalmazza az üzemanyagok és élelmiszerek árváltozását), amely az előző hónapban szintén 5,9% volt. Havi szinten mindössze 0,3%-kal nőtt a maginfláció. Az elemzők arra számítottak, hogy éves szinten 6,1%-ra nő a maginfláció, havi szinten pedig 0,7%-ra. A júliusi adatok ettől jócskán elmaradnak.

Az infláció csökkenésére azért lehetett számítani, mert az olaj vilagpiaci árcsökkenése miatt az üzemanyagok ára már esésnek indult az Egyesült Államokban (havi bázison 4,6%-kal csökkent az energia ára). Továbbra is az üzemanyagok és a háztartási energia húzza fel ugyanis legnagyobb mértékben az inflációt a tengerentúlon,

a mai közlésben viszont a maginfláció legalább annyira fontos volt.

Az Egyesült Államokban ugyanis messze nemcsak arról van szó, hogy az energia áremelkedése okozza a kínálati inflációt (mint az eurózónában), hanem a keresleti tényezők is felverik az árakat (mint például Magyarországon). Az inflációs alapfolyamatok pedig jobban megragadhatók a maginflációs mutatóval. Az, hogy most ez nem nőtt tovább, arra utal, hogy a lakossági kereslet már csökkenhet, a Fed szigorítása, a reáljövedelmek vásárlóerejének romlása, valamint az általános bizonytalanság már visszavetette a fogyasztást.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Feddel kapcsolatos várakozások is változhatnak (pontosabban inkább azt lehet mondani, hogy megerősödnek az épp kialakulóban levő várakozások). Jelenleg 2,5% az irányadó kamatszint, a Fed március óta 2,25%-kal emelte a kamatokat. A piac várakozása szerint ugyanakkor már nem kell sokáig emelnie a Fednek, ugyanis a befektetők elhitték, hogy az infláció hamarosan mérséklődhet. A most közölt adat ezt a várakozást alátámaszthatja, ami meg is jelent azonnal a dollár számottevő gyengülésében:

A Fed szeptemberben további 50, esetleg 75 bázisponttal emelheti a kamatokat, a következőkben viszont már csak kisebb, 25 bázispontos emelések következhetnek. Fontos persze elmondani, hogy bár az infláció csökkenése a továbbiakban is várható - legalábbis a fogyasztói hangulat nagyon látványos romlása, és annak júliusi inflációra gyakorolt hatása ezt sugallja -, korai még tetőzésről és fordulatról beszélni, hiszen a háborús fordulatok, az olajárak váratlan, további emelkedése okozhat még keresleti sokkot, ami átrajzolhatja a várakozásokat, és ismét emelkedő pályára állíthatja az inflációt (szerencsére most erre van a kisebb esély).

Az viszont már biztosan elmondható: ilyen biztató adat az infláció alakulásáról, mint a mai, már nagyon-nagyon régen nem érkezett.

Ha pedig az infláció valóban tovább csökken majd, akkor már csak az lesz a kérdés, hogy amennyiben a kereslet tovább csökken, megáll-e a fogyasztás visszaesése azon a szinten, ami nem okoz recessziót az USA-ban. A kilátások tehát jobbak lettek ma 14:30 óta, de még mindig nem jók.

