Most először mondták ki: az állami intézmények miatt is kell még több erdőt kivágni

Közel egy hét kellett a kormánynak ahhoz, hogy érdemi magyarázatot találjon a múlt csütörtökön megjelent, fakivágást könnyítő kormányrendeletre. Két kormányzati nyilatkozat alapján már látható, hogy mi áll a döntés hátterében, ám ez még nem jelenti azt, hogy a megfelelő irányba haladunk a természeti, környezetvédelmi és energetikai szempontok alapján.

Napok óta a múlt csütörtöki közlönyben kihirdetett kormányrendelettől hangos a közélet. Ez ugyanis a veszélyhelyzetre hivatkozva teljesen új helyzetet teremt a magyar erdőkben végezhető fakivágások terén. A téli tűzifa biztosítása érdekében a kormány gyakorlatilag minden tilalmat elhárít a fakitermelés útjából.

A szakmai szervezetek intézkedéssel kapcsolatos ellenérveiről korábban már beszámoltunk:

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

A kormány a rendeletre adott kritikus szakmai hangokra és társadalmi reakciókra az első napokban alig reagált, az első közleményben az erdőgazdálkodásban bevezetett új lépéseket az energia-vészhelyzet megoldásaként mutatták be és kategorikusan minden kritikai érvet elutasított a kormány nevében az illetékes miniszter. A kormány azzal érvelt akkor, hogy a rendelet nem veszélyezteti a fenntartható erdőgazdálkodást. Ezzel szemben egyes természetvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy már a rendelet meghozatala előtt intenzív fakitermelés folyt a magyar erdőkben, és emiatt számos erdőre, erdőrészletre rá sem lehet ismerni. A rendelet hatálya alatt évtizedekre ható károk alakulhatnak ki.

Csütörtökre azonban szintet lépett a kormányzati kommunikáció, miután konkrét nyilatkozatok jelentek meg, amelyekből a kormány szándékai is felsejlenek. Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy a vészhelyzeti rendelkezések kiemelt célja az akác faanyag hasznosításának elősegítése, mivel az akác tűzifa szükség esetén nyers állapotban is jól használható.

Vagyis a kormány úgy érvel, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hatályban lévő új fakivágási szabályok arra kellenek, hogy több fát, azon belül is akácot vágjanak ki. De mégis mihez kell a nagyobb famennyiség?

Erre adott magyarázatot Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egy csütörtöki Facebook-posztban, amelyben először a más sokat ismételt "energia-vészhelyzet van, amikor a családok biztonságos energiaellátása érdekében rendkívüli intézkedésekre van szükség". Azt is hozzáteszi ugyanakkor, hogy

a rendkívüli szabályok kizárólag akkor lépnek életbe, ha az energiakrízis eljut arra a szintre, amikor a lakossági és közületi tűzifaigényt már nem lehet a korábban tervezett fakitermeléssel biztosítani.

Másrészt igyekszik mindenkit gyorsan megnyugtatni, hogy "ha ilyen vészhelyzet nem következik be, akkor a hazai erdőgazdálkodás – benne a fakitermelés – az eredeti 2022-es tervek szerint zajlik".

Fatüzelés kell nagyobb mennyiségben - de mi lesz ennek az ára?

A fenti két kormányzati megnyilvánulás alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a kormány valóban készül a súlyos téli szezonra, amikor nem lenne elég a földgáz mennyisége az ország számára és a gyakorlatban is próbálja megvalósítani a 1,5 hete belengetett kormányzati tervet, vagyis a gázfűtés alternatív útját. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón ugyanis azt is elárulta kérdésre válaszolva, hogy "más közintézményekben is megvizsgáljuk, hogy lehessen fával fűteni, nemcsak az iskolákban".

Nem mellékes szempont az akác kapcsán, hogy ennél a fafajnál azt szokták mondani, hogy viszonylag frissen kivágva, vagyis vizesen is jobban ég (bár ettől még a fűtőértéke lehet rosszabb és a füst következményeivel is számolni kell), ami azért lényeges, mert a frissen kivágott fák (amik most az új döntés nyomán kerülnek a földre) nedvességtartalma magas és ezért kevésbé alkalmasak tüzelésre (1,5-2 év után lehet tűzifáról beszélni). A másik fontos szempont az akác kapcsán, hogy az elmúlt években sokan ezt a nem őshonos fafajtát telepítették, azonban az érintettek nagy része nem vágta ki, ugyanis a korábbi szabályok értelmében helyükre őshonos fafajtát kellett volna telepíteni (ami így az üzleti számokat is átírta, mert az akác után csak hosszú idő elteltével, költségesen lehet visszaalakítani a területet). Most viszont természetes módon akácerdő növekedhet a kivágott akácos helyén. Ez a megkötés szűnik most meg, az akácok könnyebben kerülhetnek a piacra, és a korábban akácot telepítők üzlete most fizetődik ki. Érdemes elolvasni a Pilisi Parkerdő szakmai gondolatait az akácfa telepítésekről, ez alapján érdekes lesz látni, hogy a kormánydöntés nyomán ez az invazív fafaj mennyiben kap nagyobb teret és mit okoz az élővilágban, ugyanis az elmúlt években hangosak voltak azok az érvek, miszerint az akác súlyos ökológiai gondokat okoz, ezért vissza kell szorítani a hazai erdőkben.

Még ha a magyarázat meg is érkezett a kormány döntésével kapcsolatban, akkor sem mondhatjuk azt, hogy ez így rendben van, sőt! Egyrészt feltehetjük magunknak azt a költői kérdést, hogy

2022-ben valóban a fatüzelés és az erdők nagyobb ütemű kivágása a megoldás az energiaválságra?

Közben azt se felejtsük el, hogy az egyes állami intézmények tömeges fatüzelésre történő átállása más költségekkel is jár (nemcsak a tűzifa beszerzésének költségével).

Másrészt nem mehetünk el amellett, hogy a kormány azért hozta a rendeletet, hogy a szabályok változzanak, könnyebb legyen fákat kivágni, erdőket tarra vágni.

A kormány azt is hozzáteszi érvelésében, hogy éves szinten 7 millió köbmétert fát termelnek ki a magyar erdőkből (ennek a fele megy tüzelés céljára), miközben évente 14 millió köbméterrel növekednek az erdőink. Ebből a szempontból tehát a kormány szerint van tartalék. A tartalékok felélésének azonban igenis lesznek természeti és környezeti következményei, ami a klímaváltozás jelenlegi egyértelmű jelei közepette (szárazság, aszály, erdőtüzek, vízhiány, stb) felnagyítódnak.

Címlapkép: Akácerdő Debrecen határában 2014. február 28-án. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Ökológiai Kutatóközpontjának állásfoglalása szerint az akác terjedése és élőhely-átalakító hatása veszélyezteti a természetes életközösségek fennmaradását, ám teljes kiirtása az országból a gazdasági haszna miatt nem kívánatos, és a gyakorlatban nem is lehetséges. Az Észak-Amerikából származó idegenhonos akác jelenleg a magyarországi erdőterület 24 százalékát, mintegy 463 ezer hektárt foglal el. A faj a XIX. század végén terjedt el, elsősorban az alföldfásítási program révén, azóta területe folyamatosan növekedett. Forrás: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt