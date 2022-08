Új trend lehet kirajzolódóban? Öt kínai óriáscég egyszerre hagyta ott a Wall Street-i tőzsdét

Pénteken egyszerre jelentette be az állami biztosító China Life Insurance, az energiaipari óriás PetroChina és China Petroleum & Chemical Corporation, a vegyipari Aluminum Corporation of China, és Sinopec Shanghai Petrochemical óriáscégek (mind állami tulajdonban állnak), hogy otthagyják a Wall Street-i tőzsdét.

A lépés mögött az egyre nagyobb amerikai regulációs nyomás állhat, miszerint Washington szeretné, ha a az amerikai tőzsdén is bevezetett kínai vállalatokat amerikaiak is auditálhatnák. Kína eddig nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva elutasította a javaslatot. A Fortune szerint a nyomás hatására akár több száz kínai céget is kitehetnek az amerikai tőzsdékről. A cégek készülnek is erre a forgatókönyvre, így lehet hogy sokan már azelőtt lépnek, hogy kitennék őket.

Az Egyesült Államok több mint 260 kínai vállalatot távolíthat el a tőzsdéről 2024-ig összesen 1300 milliárd dollár értékben, ha Washington és Peking nem tud megegyezni.

A kínai tőzsdefelügyelet közleménye szerint az öt kivonuló cég követte az amerikai előírásokat, a lépésük pusztán üzleti indíttatású.

A lap szerint a többi állami cég hamarosan hasonló sorsra juthat és sorra kivonulhatnak az Egyesült Államok tőzsdéiről. Peking ugyan szeretne konszenzusos megoldásra jutni, azonban az amerikai tőzsdefelügyelet (az SEC) már többször is jelezte, hogy egy centit sem enged a követeléseiből. Kína szerint az állami tulajdonú, valamint a technológiai iparban üzemelő cégek legyenek kivételek a szabályozások alól.

Mindezek fényében kérdéses lehet, hogy mi lesz a magánkézben lévő cégekkel, akik már egyébként jelezték, hogy nincs mit rejtegetniük. Az amerikai tőzsdefelügyelet már a legnagyobb kínai cégeket (Alibaba, JD.com) is felvette a potenciális kitiltási listára, amin eddig 159 cég szerepel. A két ország egyre romló diplomáciai, politikai kapcsolata mellett nehéz elképzelni, hogy a két ország megegyezne a szabályozás kérdésében.

Címlapkép: Getty Images