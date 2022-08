Ugrik az egyházak rezsiszámlája is, egyeztetésbe kezdtek a kormánnyal

Mivel a paplakások, parókiák kivétellével az egyházi ingatlanok is kikerültek a rezsicsökkentéssel védett intézményi körből, ezen ingatlanok rezsiszámlái is nagy mértékben emelkednek, és ezért elindult a háttérben egy szakértői szintű egyeztetés a kormánnyal a felmerülő kérdésekről – írja a Mandiner

Az egyetemes szolgáltatásra, azaz a rezsicsökkentett áram- és gázárra, jogosultak köréből egy kora nyári rendelettel kerültek ki az egyházi ingatlanok, kivételek ez alólk a lakossági fogyasztónak minősülő egyházi ingatlanok (paplakások, parókiák). Ez tehát azt jelenti, hogy a templomok, imaházak, gyülekezeti termek rezsiszámlái is jelentősen növekedni fognak, igaz több helyen az a gond, hogy ugyanarról a mérőóráról megy a paplakások, parókiák energiaellátása, mint az említett épületeké.

Részben emiatt kezdődtek a szakértői szintű egyeztetések kezdődtek a kormánnyal, részben amiatt, mert az egyházak által fenntartott, közfeladat ellátást szolgáló ingatlanok, mint például az iskolák, szociális intézmények is kikerültek a rezsicsökkentett körből, ami fokozott terheket jelent az egyházaknak.

A lap mind a tradicionális nagy egyházaktól, mind a Technológiai és Ipari Minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta, hogy elindultak a szakértői szintű egyeztetések a történelmi egyházakkal a felmerülő kérdésekben. Augusztus vége felé várhatóan újabb tárgyalás lesz, annál is inkább, mivel általánosságban is folyik az energiaszolgáltatásokkal kapcsolatos változások, rezsirendelkezések egyes élethelyzetekre, szituációkra alkalmazása, „finomítása” – fogalmaz a lap. Ezt egyébként a napi közlönyök alapján is látjuk, hiszen az elmúlt hetekben is sorozatosan jöttek ki a rezsicsökkentés módosításával kapcsolatos további szabályok.

