Új adót vezet be a gázra Németország, de az áfájára mentességet kér Brüsszeltől

A német gázpiaci szolgáltató hétfőn jelenti be annak az illetéknek mértékét, amelyet Berlin minden gázfogyasztóra kivet a gázimport többletköltségeinek elosztása érdekében. Az illeték célja az, hogy segítsen az Uniper és más importőrök számára megbirkózni az orosz gázimport visszaesése miatt megugró árakkal. Annak dacára vezeti ezt be a kormány, hogy ez tovább növelné az amúgy is magas energiaárakat és a fogyasztókra nehezedő inflációs nyomást.

Az energiatermékekre kivetett hozzáadottérték-adóra vonatkozó uniós jogszabályok értelmében az illeték a teljes gázár összetevőjének minősül. Lindner Németország nevében az áfaszabályok olyan jellegű módosítását kérte, amely minden tagállamnak átmeneti lehetőséget adna hasonló lépések megtételére. Angol nyelvű, augusztus 12-én kelt levelében azt írta, hogy Németország később fog hivatalosan kérvényt benyújtani erről a Bizottsághoz, egyelőre a szándékok megismertetéséről van szó.

"A kormány által kivetett áfa felhajtja az árakat, és egyre nagyobb ellenállásba ütközik a lakosság részéről, különösen a jelenlegi rendkívüli helyzetben" - fogalmazott. "Az adótörvények végrehajthatóságához azonban elengedhetetlen, hogy a lakosság elfogadja” – tette hozzá.

Oroszország június közepe óta drasztikusan csökkentette az Európába irányuló gázexportot az Északi Áramlat-1 gázvezetéken keresztül, és jelenleg a megállapodás szerinti mennyiségnek mindössze 20%-át szállítja, hibás és késedelmes berendezésekre hivatkozva, miközben az EU szerint a lépés politikai indíttatású.

A kormány egyelőre azzal számol, hogy a fogyasztókra kilowattóránként (kWh) 1,5-5,0 eurócent közötti adót vet ki (a pontos részleteket hétfőn ismertetik), amely a nagykereskedelmi gáz drágulásának 90%-át fedezné, emellett a gáztárolásra kivetett, egyelőre még nem részletezett, augusztus 18-án ismertetendő adóról is szó van.

Címlapkép: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg via Getty Images