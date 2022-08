Brutálisan elszállt az iskolaszerek ára, és ez még nem a vége

A magyar nyomdákat is érinti az ukrajnai cellulózszállítmányok akadozása, de a kihívások alapvetően a járvánnyal kezdődtek, amikor a csomagolóipar elvonta a rendelkezésre álló cellulózt a piacról. Ugyanakkor Orgován Katalin szerint nem ez az egyedüli kihívás, a műanyag piacán is hasonló gazdasági nehézségek jelentkeznek, mint a papírnál, így ott is 30-40 százalékos az áremelkedés éves alapon.

A piaci szereplők még nem látják, milyen hatással van ez a keresletre, a Pátria Nyomdánál egyelőre nem látszik visszaesés.

A vezérigazgató szerint a marketingkiadványoknál biztosan csökkenés várható, de a könyvnyomtatás helyzete is bizonytalan lehet.

