Kemenesi Gábor: csípőszúnyogok és más rovarok által terjesztett betegségek térnyerése várható

Gyorstalpalót készített Kemenesi Gábor virológus a nyugat-nílusi láz vírusról, amely a napokban nagy médiafelhajtást kapott. A szakember szerint a nyugat-nílusi vírus nem új hazánkban, függetlenül attól, hogy milyen erős terjedést mutat az adott évben mást nem tehetünk, mint: védekezzünk a szúnyogcsípés ellen, de ne csupán a WNV szezon miatt, hanem alapvető egészségügyi tudatosság miatt. Kemenesi Gábor javasolja a lakosságnak, hogy Viselkedjen tudatosan a ház körül is és ne keltessen senki szúnyogot a kertben, mert azok más honos megbetegedéseket is terjeszthetnek.

Kemenesi Gábor virológus Facebook bejegyzése alapján a nyugat-nílusi vírus (WNV), egy csípőszúnyogok által terjesztett vírus. Európában 1958 óta van bizonyítottan jelen, míg Magyarországról már a 70-es évekből vannak adatok a jelenlétére. A vírusnak több genetikailag némileg elkülönülő változata van, Európára vonatkozóan új variánsa 2004-ben Magyarországon jelent meg elsőként - ismerteti, hozzátéve, hogy a vírus alapvetően a téli időszakot felnőtt alakban átvészelő csípőszúnyogokban nagyon kis mértékben fennmarad, illetve folyamatos utánpótlásként az évente Afrikából hazatérő vándormadarak is rendszeresen behurcolják kontinensünkre.

A vírus a madarakban tud elégséges mennyiségben felsokszorozódni ahhoz, hogy azt egy újabb szúnyog csípésével felvegye és tovább tudja adni.

A szakértő rámutat arra is, hogy a vírus megfelelő mértékű sokszorozódása a vérben emberben és lovakban nem tud megtörténni (bár megbetegedést okozhat), így rólunk és a lovakról a csípőszúnyogok csípése nem viszi tovább a vírust. Magyarországon minden évben regisztrálnak megbetegedéseket, a kórokozó folyamatosan jelen van, így a vírus honos kórokozónak számít.A virológus ír arról is, hogy a vírus újabb variánsának 2004-es megjelenése a korábban ismert variánsokat kiszorította hazánkból és a régióból. A 2018-as év volt egy komolyabb esetszámokkal járó év hazánkban, ekkor több mint kétszáz idegrendszeri gyulladásos megbetegedést regisztráltak itthon. Egy 2020-as tanulmányban megállapították, hogy a 2018-as kiugróan magas esetszámokat nem a vírus változása vagy új variáns érkezése, hanem az adott év klimatikus viszonyai és egyéb tényezők együttállása okozhatta.

A klíma tehát alapvetően fontos a vírus szempontjából, de sok egyéb tényező is kell egy-egy kiugró év kialakulásához.

Kemenesi Gábor szerint fontos a csípőszúnyogok száma, emberekhez való közelsége, az adott év átlaghőmérséklete, a vírus aktuális tulajdonságai (variánsok, mutációk) és a lakosság immunitása (azaz korábbi fertőzésekből hányan és mennyire maradtak védettek). Általánosságban a csípőszúnyogok által terjesztett más vírusok is így működnek, megfelelő konstellációban ezek a faktorok időről-időre a korábbi évekhez képest nagyobb járványokhoz vezetnek.

Érdekes módon a száraz és meleg klíma kifejezetten kedvez a vírusnak és az esetszámok alakulásának, ilyenkor a betegséget terjesztő, - főként de nem kizárólag - a Culex nembe tartozó szúnyogok az emberek közelében, a városokban találnak megfelelő tenyésző és búvóhelyeket, ráadásul a vírus szúnyogban történő sokszorozódásának is jó. Ezen kívül a madarakkal való érintkezésük is intenzívebb, a vizes élőhelyek, pihenőhelyek méretének csökkenése miatt, ahol a madarak pihennek/táplálkoznak, a csípőszúnyogok pedig szaporodnak – a kapcsolatok így sűrűbbé és intenzívebbé válnak. A mikrotenyészhelyek kialakulását a városokban (apró edényekben, ponyvákon stb megálló víz) a mostani zivataros, de alapvetően száraz és meleg időjárás is segíti.A virológus felhívja a figyelmet arra, hogy senkit ne vezéreljenek az elnagyolt bulvárcikkek információi, mivel egy honos betegségről és annak szokásos évi szezonjáról van most szó.

Az emberi megbetegedések minden évben augusztus és szeptember környékén jelentkeznek, ekkora éri el ugyanis a csípőszúnyogok száma és „vírustöltöttsége” a megfelelő szintet.

A szúnyogcsípések megelőzése és a csípőszúnyogok kertünkben történő kikelésének megakadályozása a legfontosabb, amit mindenkor tehetünk és tekintetbe véve a várható klimatikus viszonyokat fontos a lakosság tudatosságának növelése, Európában a következő évtizedekben a csípőszúnyogok és más rovarok által terjesztett betegségek térnyerése várható.

Címlapkép forrása: Getty Images