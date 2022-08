Átgondolja a futárok díjazását a foodpanda

Habár az ételkiszállítással foglalkozó cég, a foodpanda szerint minden szolgáltatás drágul, a kiszállítási költségek emelkedése miatt nem tapasztalták a rendelések mérséklődését.

A foodpanda a Portfolio érdeklődésére azt is megosztotta, hogy a kiszállítási díjaikat dinamikusan árazzák az ország régiói és a kiszállítási távolságok alapján. A messzebbi címek több üzemanyagot és időt vesznek igénybe, ezért drágábbak.

Az elmúlt 3 hónapban emelkedtek a kiszállítási költségek, de mindezek miatt nem lehet átlagos emelkedésről beszélni.

Az ételkiszállítással foglalkozó cég is tapasztalja az drágulást, amely hátterében az összetett, minden céget érintő gazdasági változások állnak. "Azt a trendet látjuk, hogy minden szolgáltatás drágul. A kiszállítási költségek emelkedése miatt nem tapasztaltuk a rendelések mérséklődését" - tették hozzá.

A kata szigorítása kapcsán is érdeklődtünk a foodpandánál, amely egyelőre nem tapasztal jelentős lemorzsolódást a futárok számában. A fizetendő adóterhek egyéni helyzettől függően emelkedhetnek, de egyes esetekben akár csökkenhetnek is, ezért arra számítanak, hogy lesznek, akik felhagynak majd a futárkodással, ahogy lesznek olyanok is, akik ezután még többet fognak kiszállítani.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 27. Ez vár a foodpandánál a futárokra a kata szigorításával

"Mi az augusztus végi határidőig igyekszünk a döntéshez minden támogatást megadni futárpartnereinknek."

Könyvelő-partnereket ajánlanak a megnövekedett adminisztráció támogatására, a futárdíjazást pedig úgy gondolják át, hogy az emelkedő futárdíjak ellensúlyozzák a növekvő könyvelői és adóterheket. Céljuk, hogy a partnereik továbbra is velük maradjanak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 10. Kompenzálja a futárokat a Wolt a kata szigorítása miatt

Címlapkép forrása: Getty Images