Megjött a figyelmeztetés: rengeteg benzinkút bezár a hétvégén, elindulhat a pánikvásárlás

A Holtankoljak.hu ügyvezetője az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott : eddig is azt lehetett látni, hogy sokan túlvásárolják magukat és inkább otthon tárolják az üzemanyagot, ez azonban veszélyes is lehet. Bujdos Eszter elmondása szerint a forgalom rekordokat dönt és a magyar lakosság olcsónak tartja a 480 forintos árat, szerinte egy sokkal tudatosabb tankolási rutinra kellene átállni.

Ahogy arról a múlt héten értesültünk, a Független Benzinkutak Szövetségéhez tartozó, és azt támogató benzinkutak augusztus 19-20-án szüneteltetik az üzemanyagkiszolgálást a kialakult ellátási hiányra, a bizonytalanságokra és a ki nem fizetett anyagi támogatásokra hivatkozva.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője az ATV Start című műsorában azt mondta: az elmúlt hetek tankolási problémái tovább fokozódhatnak azzal, hogy a 2000 hazai benzinkútból ez az 5-600 kiesik a hétvégén, ez pedig jellemzően vidéken okozhat majd nehézségeket.

De azzal, hogy ezt bejelentették, elindulhat egy komolyabb pánikvásárlás, ami inkább csak folytatja az elmúlt napok eseményeit,

mert az emberek sokszor túlvásárolják magukat, ez pedig tovább nehezíti a helyzetet - fejtette ki Bujdos Eszter. Azt látják, hogy a forgalom rekordokat dönt, a magyar lakosság olcsónak tartja a 480 forintos árat, egy sokkal tudatosabb tankolási rutinra kellene átállni - hívta fel a figyelmet.

Az ügyvezető hangsúlyozta: senkinek nem javasolja, hogy otthon tárolja az üzemanyagot. Leginkább a mezőgazdasági ágazatban próbálnak gázolajat felhalmozni, a nagyobb gazdáknak vannak tárolókonténereik, ezek jól működnek és nem illegálisak - tette hozzá.

Az üzemanyaghiányos helyzetre Bujdos szerint komoly hatással lesz az üzemszünet, ez korlátozza majd a vásárlást.

Az ügyvezető úgy látja, az ársapka egy nem fenntartható rendszer,

ezt az is mutatja, hogy a stratégiai készletek értékesítésében is csak a cégek töredéke vállalta annak az értékesítését hatósági áron, hiszen ez a nagy- és kiskereskedőknek is egy komoly veszteséget okoz.

A hatósági ár a Molnak is veszteséget jelent, de a cég továbbra is az orosz olajat dolgozza fel egy alacsonyabb bekerülési költséggel, a finomítói árréssel tud kompenzálni - jegyezte meg. Szerinte sokat tudna segíteni az exportált üzemanyag mennyisége a kis benzinkutaknak, ők ugyanis jelenleg az igényeik 50 százalékát kapják meg, ami sok esetben már a hét közepén elfogy.

Címlapkép: Getty Images