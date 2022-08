Most először terjedt át a majomhimlő emberről egy kutyára

A lap szerint az állat, egy olasz agár, feltehetően úgy kapta el a vírust, hogy a fertőzött gazdáival közös ágyban feküdt. Az is kiderült, hogy a tulajdonosok, akik mindketten Párizsban élő, férfiakkal szexuális kapcsolatot folytató férfiak, nem kizárólagos élettársi kapcsolatban élnek, és a majomhimlő vírusát harmadik fél szexuális érintkezéséből kapták el.

A háziállatnak, aki a pár ágyában aludt, 12 nappal a tünetek megjelenése után elváltozások alakultak ki a bőrén. Az állat ezt követően PCR-teszt segítségével pozitív lett a majomhimlőre.

A lap kiemeli, hogy bár a majomhimlő szexuális érintkezés útján is terjedhet, nem szexuális úton terjedő fertőzés, hanem a sebek szoros érintkezése, a nagy leheletcseppek, valamint a fertőzöttek ruhájával és ágyneműjével való érintkezés útján terjed.

Aki esetleg amiatt aggódna, hogy a háziállata is elkaphatja-e a majomhimlőt, rossz hír, hogy mivel ez egy zoonózisos betegség, állatokról emberre is átterjed. Az afrikai országokban gyakori, hogy a helyiek rágcsálók karmolásától kapják el a majomhimlőt. A majomhimlő állatról állatra is könnyen terjed, és Európában a fogságban tartott főemlősök is megfertőződtek már fertőzött importált állatoktól.

Az olasz agár az első feljegyzett eset az emberről állatra történő átvitelre, és az első olyan eset, amikor a majomhimlő háziállatról terjedt át, az USA-ban élő prérikutyákon kívül (amelyek valójában rágcsálók), amelyeket háziállatként lehet tartani.

Az Euronewsnak nyilatkozó Chloe Orkin professzor a londoni Queen Mary Egyetemről azt mondta, hogy az esetet megelőzően kevés bizonyíték van arra, hogy a kutyák és macskák könnyen megfertőződhetnek majomhimlővel, vagy hogy a vírus más, gyakran háziállatként tartott állatokat, például rovarokat, hüllőket és halakat is megfertőzhet. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyünk óvatosak – tette hozzá.

A WHO tanácsa az, hogy ne aludjon együtt a háziállatokkal az, aki megfertőződött, használjon kesztyűt, amikor velük bánik. A legjobb, ha valaki más gondoskodik róluk az izolációs időszak alatt. Az is létfontosságú, hogy az esetleges rágcsálókat ketrecben tartsuk, és ne engedjük őket szabadon kóborolni a házban, mivel nagyon könnyen elkapják a betegséget.

Címlapkép: Getty Images