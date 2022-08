Nyugdíjasokkal enyhítenék a tanárhiányt, de van egy bökkenő

A portál szerint a közszféra állásportálján kedd este több mint 1200 tanári álláshirdetést lehetett találni, emellett tanítókat is keresnek még (537 hirdetés), valamint az óvodapedagógus szóra rákeresve is 618 hirdetést dobott fel a rendszer. Több helyen hiány van gyógypedagógusból is, kedden 269 ilyen álláshirdetést lehetett találni.

A valós pedagógushiány azonban ennél jóval magasabb lehet, hiszen számos üres álláshelyet meg sem hirdetnek.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) becslése szerint mintegy 15,5 ezer pedagógus hiányozhat a rendszerből - teszik hozzá.

Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke szerint azzal, hogy a kabinet június végén könnyített a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásán, lényegében a kormány beismerte, hogy tarthatatlan a tanárhiány. Szeptembertől a közalkalmazotti jogviszony mellett is igénybe vehető a nyugdíj, igaz, csak egy évig - emlékeztetnek.

Gulyás Gergely miniszter korábbi tájékoztatása alapján a nyugdíjkorlát feloldása “a megoldás” a tanárhiányra, azonban a PSZ alelnöke úgy véli, hogy ez messze van a megoldástól. Gosztonyi Gábor rámutatott, a kormány egy 2012-es határozattal írta elő, hogy aki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, annak meg kell szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát. A PSZ alelnöke szerint már ekkor látszott, hogy a kormány “hatalmas öngólt” lőtt az idős pedagógusok kényszernyugdíjazásával, ráadásul a rendelkezés diszkriminatív volt: csak az állami intézményekre vonatkozott, az egyházi, alapítványi iskolákra nem - húzta alá.

A PSZ alelnöke azonban nem számít arra, hogy a nyugdíjas pedagógusok nagy számban élnek majd az egy évre szóló visszafoglalkoztatás lehetőségével, különösen az állami oktatásban.

A kormány ezzel az intézkedéssel nem tudja megspórolni a tisztességes, első lépésként legalább 45 százalékos bérrendezést, amivel fiatalokat is a pályára lehetne vonzani - szögezte le Gosztonyi Gábor.

