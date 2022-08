Szintet lépett abszurditásban egy kínai város: a halakat is koronavírus-tesztre kötelezik

A tengerparti kínai Hsziamen városában nemcsak a halászok száját, hanem a kifogott halakét is átvizsgálják a koronavírus miatt – írja a The Guardian

Kína fenntartja a zéró Covid iránti elkötelezettségét, a városi hatóságok pedig azon dolgoznak, hogy a vírus ne juthasson be, és minden halászt és fogásukat napi tesztnek vetik alá.

A kerület politikai és jogi bizottsága szerint azért volt szükség arra, hogy mind a hazatérő dolgozókat, mind az "anyagaikat" minden nap, közvetlenül a partra szállás után azonnal átvizsgálják, mert egyes halászok a tengeren illegális kereskedelmet folytattak, vagy tengerentúli hajókkal léptek kapcsolatba, ami a koronavírus behozatalát eredményezte. A tévéhíradók beszámolói azt mutatták, hogy a tisztviselők a halak szájából és a rákok aljáról kenetet vettek. Nem érkezett jelentés ugyanakkor arról, hogy a vírusnak bármilyen nyomát kimutatták volna.

Természetesen nem kellett sokáig várni, hogy az internet népe is rábukkanjon az abszurd szabályra, sokan már viccet is csinálnak belőle és különféle ötleteket adnak a hatóságoknak. Az egyik kommentelő például azt javasolta, hogy a hatóságok menjenek egy lépéssel tovább, vegyék be a tengeri élővilágot a kötelező egészségügyi kódrendszerbe, és rendeljék el a nemzetközi vizekről Kína területére utazó halak hétnapos karanténját.

Címlapkép: Getty Images