Csúcsformában Budapest, de a jövő bizonytalan

Bár a szállodák energiaszámlája drasztikusan megnőtt, az emelkedő külföldi turistaszám ezt úgy néz ki, bőven kompenzálja. Főleg a budapesti hotelek érzik azt, hogy az idei a Covid-válság utáni első, valóban jó pörgő szezon. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a budapesti magánszálláshelyadók is. Ősszel és tél elején, hacsak valami drámai fordulat nem következik be az orosz-ukrán háborúban vagy az európai energiaellátásban, még erősebb szezonra számítanak a fővárosi piaci szereplők. A főleg belföldi turistákra épülő vidéki szálláshelyeknél viszont már kicsit más a helyzet, ott aggódnak az emelkedő rezsiárak miatt esetlegesen elmaradó vendégek miatt.

„Szigetelés, nyílászárócsere, burkolatjavítás, homlokzatszigetelés; egyes energia- és közművek korszerűsítése; alkonykapcsolók telepítése; adott esetben távhőre átállás vagy napelemek telepítése. Ezeket az energiamegtakarítási projekteket felgyorsította a többszörösére emelkedő villany- és gázszámla. Most 10 százaléka az árbevételnek elmegy az energiaszámlákra, ez korábban pár százalék volt. Ugyanakkor ez nem veszélyezteti a nyereségességet” – avatott be minket a legfrissebb budapesti szállodapiaci trendekbe Iváncsics Nándor, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének budapesti régióvezetője.

Az egyik budapesti szállodát irányító szakember szerint az energiamegtakarítás érdekében elindított felújítások folyamatosak, de a szállodák már csak a környezetvédelem miatt is törekszenek erre. Az energiaválság ezt csak felgyorsította. „A mi szállodánkban a 2019-es csúcsévhez képest egyelőre még csökkent is valamelyest a vízszámla, ugyanakkor a villanyáramot havonta, az egy évvel ezelőttihez képest 3-4-szeres áron vesszük. Ez havonta ingadozó költség, ezért is döntöttünk úgy, hogy egy hatékonyabb, energiatakarékosabb klímarendszert építünk be az épületbe” – közölte Iváncsics Nándor. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének budapesti régióvezetője azt is megjegyezte, hogy bár nem jött jól a gazdálkodás szempontjából a budapesti hotelek számára a többszörös energiaár, de az ágazati szereplők a korábbi évekkel szemben most nagyon optimisták.

„Tavaly nyárig alig volt vendég Budapesten a Covid óta. 2021 augusztusától már a budapesti szállodák bementek a 40-60 százalék közötti foglaltsági szintre. Így már értelmezhető profitabilitás alakult ki. Volt egy fajta elhalasztott kereslet, ami ráömlött a szállodákra. Ezért már idén júliusban 70-80 százalék közötti foglaltsági szintet értek el a budapesti szállodák. Ez magasabb áron realizálódott. A szállodák nettó szoba árbevétele emiatt is emelkedett, meg persze a gyengülő forint következtében” – részletezte Iváncsics Nándor. A budapesti szállodai régióvezető megjegyezte azt is, hogy a fővárosi szállodák a költségek növekedései miatt, de a megugró kereslet következtében sem akarták csökkenteni az áraikat. Inkább tartották vagy megemelték.

Szombati Károly, a budapesti Charles Hotel alapító-tulajdonosa megerősítette, hogy Budapesten augusztus-szeptember a csúcs szezon, és a mostani árakat még a kereslet diktálja. „Tehát az esetleges áremelkedés még nem fogható a rezsi díj emelkedésekre, ez majd október-novembertől lesz mérhető. Mi a költségek mérséklése érdekében az izzókat LED-esre cseréljük, jobban odafigyelünk a díszvilágításra, mozgásérzékelősre cserélünk sok kapcsolót, és tervben van, hogy a fűtést lejjebb vesszük” – ecsetelte a hoteltulajdonos egy kisebb szálloda esetében a lehetőségeket. Szombati Károly megemlítette azt is, hogy

az energiatakarékossággal kapcsolatos beruházási lehetőségeik már csak azért is korlátozottak, mert minden beszerzés drágult jelentősen és emelkedik az ára folyamatosan.

A Charles Hotel alapító-tulajdonosa a jövővel kapcsolatban óvatosabban fogalmazott. „Minden jel arra mutat, hogy drámai változások mennek végbe a világban. Én úgy érzem, hogy mindenki a féken tartja a lábát. Egy biztos! Nagyon kell figyelni a jelekre és azonnal kell tudni reagálni rájuk, mert a turizmus pengeélen lavírozok” – tette hozzá Szombati Károly.

A magánszállások jól pörögnek

Idén újra volt Budapesten Vizes Világbajnokság, majd 2 év kihagyással ismét megrendezték a Sziget Fesztivált, de volt újra Forma 1-es verseny is. Több olyan esemény ez, amelyek önmagukban több vendéget hoznak Budapestre, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az újra többnaposra tervezett Szent István napi ünnepségek, augusztus 20-a környékén a belföldi vendégeket is megmozgathatják. Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy az Airbnb-s jellegű szálláshelyeknél sincs most panasz arra, hogy mennyi a turista. A budapesti magánszálláskiadóknak inkább az okoz fejtörést, hogy ezek a lakások értelemszerűen magasabb energiaszámlákkal dolgoznak, vagyis, átlag feletti fogyasztást érnek el a villany és a gázfelhasználás terén.

„Aki tud, és a társasház jellege engedi, az energiafelújításokba kezdett a magánszálláshelyadó vállalkozóknál. Nyílászárókat cserélnek, a fűtési rendszereket és a villanykapcsolókat okosérzékelőkkel, automatikával látják el. Ezek 100 ezer forint körüli kiadást jelentenek egy 50 négyzetméteres lakásnál. A villanybojlereket van, ahol 80 helyett csak 60 fokos vízmelegítésre állítják be. A legtöbb budapesti szálláskiadással foglalkozó vállalkozó ennyit tud tenni. A vidéki apartmanok esetében volt és van arra lehetőség, hogy a háztetőkre napelemeket tegyenek, vagy hőszivattyúkat szereljenek fel. Aki estleg kellően előrelátó volt, az vidéki vállalkozóként a Kisfaludy-program támogatását erre költötte, bár gyanítom, hogy a többség inkább a felújítás és a komfortjavítás mellett döntött a támogatás elköltésekor. Akkoriban még nem volt ennyire éles az energiaköltség kérdése” – ismertette a helyzetüket Schumicky Balázs.

A Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke hozzátette azt is, hogy a 2019-es átlagárakhoz képest a budapesti szállásadók 10-15 százalékkal emeltek az áraikon. Ezt egyrészt indokolta az, hogy megemelkedtek a munkabérköltségeik, például a takarítási díjak, de az is, hogy az idei évtől újra kell fizetniük a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást, és sokat gyengült az utóbbi időszakban a forint is. „Akik forintban áraznak, akkor teszik jól, ha követik az euró-forint árfolyammozgását, mert a külföldi turisták számára úgy is az euróban kiszámolt ár a meghatározott, viszont így forintban a magyar vállalkozó nagyobb bevételhez tud jutni” – ismertette a szektor dinamikus árazásának egyik lehetséges módját Schumicky Balázs. Vidéken a COVID után már volt egy nagyobb mértékű áremelkedés a szálláshelyeknél, Budapest ezt most követte le.

A külföldiek szeretik Budapestet

Budapesten korábban a koronavíruslezárások és korlátozások miatt nem volt vendég. Turisztikai szakemberek szerint viszont a szálláshelypiacon ebben az évben érződik először, hogy úgynevezett endémiás szakaszba érhetett a betegség. Szigorú egészségügyi lezárásokra ugyanis már senki sem számít. Emiatt lépcsőzetesen emelkedik vissza a kereslet.

„Ma a Váci utcában már tömeg van. Egyre erőteljesebb Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma. Budapest épül vissza. A júniusi és a júliusi szobaárak is magasabbak voltak, mint 2019-ben. Átlagban 27 ezer forint körül mozogtak. Már euróban is magasabbak a szobaárak, mint 2019-ben voltak” – adott újabb fogódzót a piaci folyamatok megértéséhez Iváncsics Nándor. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének budapesti régióvezetője úgy becsülte, hogy a koronavírus előtti budapesti szállodai kapacitásnak 5-10 százaléka nem jöhetett még vissza a piacra. Ezek a szállásadók egyelőre még munkásszállóként vagy kollégiumként üzemelhetnek, ugyanakkor folyamatosak az új hotelnyitások.

A szállodai vezető a piac további emelkedésére számít ősszel és tél elején, mert akkor indulhatnak be a klasszikus városlátogatások, konferenciák. Iváncsics Nándor úgy látja, hogy a budapesti szállodapiac további erősödését és még erőteljesebb visszarendeződését a már korábban is tapasztalható munkaerőhiány nehezíti.

Információink szerint a budapestitől eltérő az őszi és a téli szezonnal kapcsolatban a vidéki szállodák várakozása. Idén már a nyári szezon sem dübörgött annyira, mint a 2020-as és 2021-es, koronavírussal terhelt években. Az utazási láz és az emelkedő hazai szállásárak miatt sok korábbi belföldi turista döntött inkább külföldi nyaralás mellett.

A vidéki hotelárakban tapasztalt 15-20 százalékos éves emelkedés ráadásul sok esetben nem fedezte teljesen a költségek emelkedését.

Sok hotel esetében ezért az év vége felé, ha drámaian visszaesik a lakosság spórolása miatt a kereslet, dönthetnek az ideiglenes bezárás mellett. Ezt a szállodaüzemeltetők és tulajdonosok persze csak a legvégső esetben lépik meg, hiszen a bezárt szállodának is vannak minimum épületfenntartási és állagmegóvási költségei, nem beszélve arról, hogy az újra nyitás ilyenkor sokkal nehezebb, és szintén pluszköltségekkel jár. Van olyan turisztikai piacon mozgó szakember, aki a budapesti forgalomnövekedéssel kapcsolatban sem annyira optimista. Ennek pedig a visszatérő kapacitások mellett az indoka, hogy a repülési kapacitások szűkösek, miközben a repülőjegyárak emelkednek, és jelenleg magasan ragadtak az üzemanyagárak is, ami az autós turizmust is visszavetheti. Vannak olyan várakozások, hogy az Európát sújtó energiahiány év végén befékezheti újra a nemzetközi turizmust is.

