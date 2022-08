Aszály: Románia 9 millió tonna búzát aratott idén

Mintegy ötödével csökkent a román búzatermés mennyisége idén, miután az aszály több mint 400 ezer hektárnyi termőterületen okozott károkat. A termés így is 9 millió tonnát tesz ki.

Románia 9 millió tonna búzát takarított be az idén, miután az időjárás és a magasabb termelési költségek miatt a termés nagyjából ötödével csökkent a tavalyihoz képest

- közölte az ország mezőgazdasági minisztériuma a Reuters szerint.

Az európai uniós ország gabonatermése 2021-ben rekordot döntött, ezen belül csak búzából 11,3 millió tonna termett tavaly. Ebben a hónapban Petre Daea mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy a termés akár 18%-kal kisebb lehet az egy évvel korábbinál, de még így is többletet biztosít az export számára. A belföldi fogyasztás általában 2,5 millió és 3 millió tonna között alakul Romániában.

Az ország az Európai Unió legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik, és aktívan értékesít a Közel-Keletre – a térségben Egyiptom számít a legnagyobb vevőjének.

A kivitel a fekete-tengeri konstancai kikötőn keresztül történik, amelyet Ukrajna alternatív útvonalként használ az orosz invázió óta eltelt fél évben.

A minisztérium azt is közölte, hogy a gazdák jelenleg húsz megyében napraforgót és kukoricát aratnak. A magas hőmérséklet és a hosszan tartó szárazság Romániában is megviselte a termést, és a minisztérium szerdai előzetes adatai 420 380 hektárnyi kárról számoltak be, a mintegy 7 millió hektárnyi gabona- és olajosmag-termő növény vetésterületéből – teszi hozzá a Reuters.

Fotó: Getty Images