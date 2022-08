Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a legfrissebb heti adatok

Tovább enyhült a kisebbfajta nyári járványhullám: 14 742 új fertőzöttet regisztráltak a múlt héten Magyarországon, ami újabb 9%-os csökkenést jelent az előző héthez képest. A halálesetek száma 8%-kal 108-ra csökkent. A kórházban ápoltak száma több mint duplájára, 1251-re emelkedett, viszont nagyon valószínű, hogy a múlt heti adat e téren hibás volt, a két héttel korábbihoz képest ugyanis reális, 17%-os csökkenés látható.

Az elmúlt héten 14 742 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 036 390 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati járványügyi portál. Az előző héthez képest 9%-os csökkenést jelent ez a napi átlagban 2106 fő esetszám, így már harmadik hete csökken az új fertőzöttek száma, ami a kisebbfajta nyári járványhullám enyhülésére utal. Nagyban növeli azonban az elemzések bizonytalanságát, hogy már hónapok óta nem tudni, hány mintavételből jönnek ki a közölt számok.

Jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 1811-en vannak. A kórházban lévők száma egy hete még a hivatalos statisztika szerint 570 volt, amihez képest több mint duplázódást mutat a friss szám, nagyon valószínű azonban, hogy a trendtől eltérő múlt heti statisztika mögött adathiba áll. Reálisabb a két héttel ezelőtti 1501 főhöz képest bekövetkezett 17%-os csökkenés, vagyis úgy tűnik, a kórházi helyzet is javul. A lélegeztetőgépen lévők száma azonban a két héttel ezelőtti 22-höz képest is emelkedett, 5 fővel.

Az elmúlt héten 108 beteg hunyt el, így a koronavírussal összefüggésben elhunytak száma Magyarországon 47 191 főre emelkedett. 7993-an hunytak el Budapesten, a többiek vidéken. A 108 haláleset 8%-os csökkenést jelent az előző héthez képest, vagyis e téren is kedvező változás történt.

Az előző héthez hasonló a déli országrészben volt a legmagasabb az esetszám. Népességarányosan Békés, Csongrád-Csanád és Baranya megyében regisztrálták a legtöbb, Vas megyében, Budapesten és Komárom-Esztergom megyében pedig a legkevesebb új fertőzöttet.

A beoltottak száma 6 415 779 fő, közülük 6 201 969 fő a második, 3 893 222 fő a harmadik, 331 787 fő már a negyedik oltását is felvette. Ezek a számok azt jelentik, hogy nagyon kevés új oltást adtak be a múlt héten: mindössze 602 elsőt, 497 másodikat, 1125 harmadikat és 3065 negyediket. A magyar lakosság átoltottsága lényegében stagnál, a korábban beadott oltások hatásossága pedig fokozatosan csökken.

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy a fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz. Aki Moderna vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál. A Moderna elfogyásával háromféle oltóanyag marad az oltópontokon: Pfizer, Sinopharm és Janssen.

