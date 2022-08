Egy férfi majomhimlős, koronavírusos és HIV-fertőzött lett egyszerre

Egy 36 éves olasz férfinél egyszerre diagnosztizálták a majomhimlőt, a koronavírust és a HIV-fertőzést - írja az Independent.

Tudósok számoltak be az első ismert esetről, amikor egy személy tesztje egyidejűleg pozitív lett a majomhimlőre, a Covid-19-re és a HIV-fertőzésre.

A páciens, egy 36 éves olasz férfi, akinél kilenc nappal azután, hogy visszatért egy spanyolországi utazásról, egy sor tünet - többek között fáradtság, láz és torokfájás - jelentkezett.

A férfi a nyaraláson védekezés nélküli szexuális kapcsolatot folytatott az Independent beszámolója szerint.

A koronavírus ellen két oltást vett fel, és 2022-ben át is esett a fertőzésen. A bipoláris zavarral is kezelt betegnél egyébként 2019-ben szifiliszt is diagnosztizáltak.

A címlapkép forrása: Getty Images