Kínzó rezsiszámlák kényszerítik térdre a szállodákat, elindult a dominó Nagyatádon

A magas rezsiköltségeket egyre nehezebben bírják a szállásadók. Maróti Andrea, a Park Hotel és Étterem vezetője a Népszavának azt mondta, hogy ezt kitermeljék, 30-35 ezer forintra kellene emelni a szobák árait az eddig 11,5 ezerről, ami Nagyatádon irreális.

Hosszú évek alatt kialakítottunk egy élhető, működő várost, rengeteg olyan szolgáltatással, melyek hasonló nagyságú településeken nem feltétlenül jellemzőek, s melyeket rendszeresen használnak a helyiek. Most adjuk fel? Zárjunk be mindent? Egyszerűen nem tehetjük meg. Inkább számolunk, racionalizálunk, a falig hátrálunk, s megpróbálunk túlélni – mondja Ormai István, Nagyatád független polgármestere a Népszavának.

Tőlünk tizenegyen kerülnek utcára

– mondja szomorúan Maróti Andrea, a Park Hotel és Étterem vezetője a Népszavának. – Rengeteget számoltunk, szakértő segítségét is igénybe vettük, de egyszerűen nem találtunk olyan megoldást, hogy nyitva tudjunk maradni, így október 31-től bezárunk. Végleg. Tíz év munkáját tette semmivé a brutális rezsinövekedés. Már a Covid-járvány is komoly nehézséget okozott, de utána úgy tűnt, ha nehezen is, valahogy talpon tudunk maradni, ám az energiaárak ekkora növekedését képtelenség kigazdálkodni.

A 18 szobás hotel és étterem havi gázszámlája a fűtési szezonban eddig 500-600 ezer forintra rúgott, jelen helyzetben viszont 3,5-4 millióra emelkedne.

Hogy ezt kitermeljük, 30-35 ezer forintra kellene emelni a szobák árait az eddig 11,5 ezerről, ami Nagyatádon irreális – folytatja Maróti Andrea.

November elsejétől a 60 szobás Hotel Solar is bezár egy időre a kisvárosban – sőt, a négy atádi szállóból csak egy marad nyitva –, ami komoly gondot okoz Nagyatád fürdőturizmusának, hiszen a Solar vendégei szinte kivétel nélkül a gyógyfürdő miatt érkeznek a városba. A dominóelv alapján pedig masszőrök, kozmetikusok, fodrászok, műkörmösök, no és persze a kávézók-éttermek is megérzik majd a vendéghiányt.

Az áramra ugyan még él a régi szerződésünk, a gáz viszont az eddigi, havi 1,8-2 millió forintról 5,5-6 millióra nő

– állítja Nagyné Huszár Andrea szállodaigazgató –, ami a fűtési szezonra vetítve 18-20 millió forintos többletköltség még úgy is, hogy az aktuálisan nem használt szobákat nem fűtjük. Ezt egyszerűen nem lehet kigazdálkodni. Főleg úgy, hogy a rezsidrágulást a vendégeink is megérzik otthon, kevesebb pénzük marad, így már most láthatóan csökkent a foglalás kedv. Ez persze nem csak a mi problémánk, a hozzánk hasonló szállodák országszerte hasonló gondokkal küzdenek.

