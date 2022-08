Félelmetes árrobbanást és csődhullámot hoz az energiaárak elszabadulása Magyarországon

Felgyorsulhatnak a már hosszú évek óta tartó boltcsődök az idén, miután a vállalkozásokat sújtja a beszerzési árak gyors növekedése, a forint árfolyamának zuhanása, az egyes élelmiszerek árstopja, a szektor megemelt különadója, most pedig a rezsiszámlák drasztikus emelkedése – vélik a Portfolio kiskereskedelmi forrásai. Utóbbi verheti be az utolsó koporsószeget sok bolt életébe. Az év első felében még az árak emelésével kompenzálták a költségek növekedését, mostanra azonban csökken a kiskereskedelmi forgalom, a vásárlók inkább a nagyobb, olcsóbb láncokat és az alacsonyabb árú termékeket részesítik előnyben, hogy spóroljanak. A kisboltok már csak nagyon nehezen tudnak árat emelni, hiszen így is kevesebb a vásárlójuk. Először a munkavállalók elküldése (és a tulajdonosok pultba állás), aztán a bezárás várhat számos boltra.

„Az október-november sokaknak vízválasztó lesz. Az energiaszámlák növekedése és a különadók, illetve pótadók fizetése miatt lesznek, akik lehúzzák majd a rolót” – fogalmazott a Portfolio-nak az egyik, kiskereskedelemre rálátó forrása. Kisboltosok tömegei jelzik a különböző szakmai szervezeteknél, hogy be fognak zárni – tette hozzá. A kereskedőknek a korábbi energiaszámlájuk helyett hatszoros-nyolcszoros díjakat kell fizetniük, ami kigazdálkodhatatlan, ezért kénytelenek lesznek bezárni évtizedek óta működtetett kisboltok is. Olyanok is, amelyek túlélték a 2008-09-es világgazdasági válságot, most viszont nem tudják megoldani az energiakrízist.

Évente egyébként is több ezer kiskereskedelmi üzlet zár be Magyarországon, ezt a tendenciát gyorsíthatják fel az idei év eseményei. A kisboltoknak már az is komoly gondot okozott, hogy az év elején 20%-kal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum; a nagyobb láncoknak ez nem volt probléma, hiszen ők jellemzően ennél érdemben magasabb bérért foglalkoztatják a dolgozókat. Az árstopok szintén a kisebb boltosok életét nehezítik: ők kevesebb termékre tudják szétteríteni a veszteséget, mint a nagyok, ráadásul gyenge az alkupozíciójuk a beszállítókkal szemben. A számos költségemelő tényező és a termelői/beszerzési árak újabb, robbanásszerű növekedése miatt már így is olyan drágák lettek, hogy egyre kevésbé szívesen térnek be az emberek hozzájuk.

Az év első felében még nem volt gond, de azt lehetett látni, hogy hamarosan eljön az igazság pillanata. A béremelések, a 13. havi nyugdíj, az szja-visszatérítés növelte a vásárlóerőt, ám az infláció mostanra olyan magassá vált, hogy a béremelések nagy részét elvitte. Az egyszeri juttatásokat pedig elköltötték az emberek. Vagyis amíg az év első felében könnyebben növelték az árakat a boltok, hiszen erős volt a kereslet, addig most már jóval nehezebb a helyzet. A forgalom ugyanis volumenében ezekben a hónapokban már jelentős mértékben csökkenhet sok boltban. Ez nem is csoda, hiszen a júliusi infláció 13,7%-os volt, augusztusban már ennél 1-2%-ponttal magasabb lehet, miközben az élelmiszerek áremelkedése meghaladhatja a 30%-ot. „A vásárlók a diszkontokat részesítik előnyben a drasztikus áremelések miatt, miközben a többi bolt forgalma, különösen a kisboltoké, csökken” – mondta a kiskereskedelemre rálátó forrásunk.

Ebben a helyzetben éri újabb költségsokk a kiskereskedelmet a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt. Van olyan ABC, ahol a szolgáltató 8-10-szeresére emelte az áram árát, de a 4-5-szörös árak mindennaposak. Ezek kigazdálkodhatatlan költségemelkedést jelentenek a vállalkozásoknak, amit az árak további, jelentős emeléséből nem lehet behozni. A kisboltosok ráadásul tartanak attól, hogy még több vásárlót veszítenek el azzal, ha emelik az árakat.

Az energiaárak brutális emelkedésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) is reagált. „Bár a következő hónapok a kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások számára további kihívásokat is jelentenek majd - sokak számára a talpon maradás a tét -, az energiatakarékos lehetőségek alkalmazása jelentős mértékben is enyhítheti terheiket” – írja a szervezet. Ez tartalmazza a világítás csökkenését és a légkondicionálás visszafogását is, a téli időszakra pedig burkoltan a fűtési költségek mérséklésére utalnak.

Kiskereskedelmi forrásaink szerint a nagyobb boltok költségcsökkentéseket hajthatnak végre – mint amilyenekről az OKSZ is ír –, illetve csökkenhet a profitrátájuk az energiaköltségek miatt, átmeneti ideig pedig a veszteség sem gond, a kisboltoknál viszont a túlélés a kérdés. Nekik kormányzati támogatásra lenne szükségük, hiszen nem áll mögöttük tőkeerős tulajdonos, a Covid idején megtépázott mérlegek még ma sem álltak helyre.

„Az árstop is nehezíti az életüket, ami könnyen lehet, hogy még október után is fennmarad” – mondta kiskereskedelmi forrásunk. Van, aki az árstop miatt húzhatja le a rolót – vélte forrásunk. Szerinte abban az időszakban, amikor az infláció már 16% körül lesz, az élelmiszerinfláció pedig 40% is lehet, nem igazán lenne népszerű intézkedés az élelmiszerek árstopjának eltörlése. Pedig erre mielőbb szükség lenne, hiszen rendkívüli mértékben torzítja a piacot: a beszerzési árak már régen magasabbak, mint a fogyasztói árak, így a boltok ezeken a termékeken rendkívüli veszteséget szenvednek el. Éppen ezért az árstopos termékeknél már egyre jellemzőbb az olcsó import és az alacsony minőség, hogy ezzel is mérsékeljék a veszteséget a boltok.

Az emberek egyre kevésbé vesznek iparcikkeket, bútorokat, hamarosan pedig a ruhák vásárlását is háttérbe szorítják. Az infláció miatt ugyanis egyre többen vannak azok, akiknek csökken a reálbére. Habár a nemzetgazdasági átlag 2-3%-os reálbér-növekedést mutatott júniusban, amikor még a 12%-ot sem érte el az infláció, ma már minden bizonnyal egyáltalán nincs reálbér-emelkedés nemzetgazdasági szinten. Miután a fogyasztói árak a következő hónapokban tovább nőhetnek, az év vége felé elérve a 20%-ot, így a fogyasztás visszaesése borítékolható. Ekkor már igen jelentős reálbér-csökkenés várható, ami önmagában is kedvezőtlen hatással lesz a fogyasztásra. Akik tudnának fogyasztani, a várható gazdasági lassulás miatt azok is óvatosabbak lesznek, miközben rengetegen kezdenek el spórolni az ősztől megemelkedő rezsiszámlákra.

A kiskereskedelem tehát duplán présbe kerül: az egyik oldalról saját költségei emelkednek meg az egekbe emelkedő rezsiszámlák miatt, a másik oldalról pedig a fogyasztás visszaesésével néznek szembe, miután a háztartások reáljövedelme már nem nő úgy, mint az év első felében. Kiskereskedelmi forrásunk szerint a kisboltosok most azt kalkulálják, hogy meg tudják-e tartani a dolgozókat a megemelkedett rezsiszámlák miatt. Ahol nem, ott a tulajdonosok állnak be a pultba, de a nyolcszoros-tízszeres energiaszámla kérdését könnyen lehet, hogy még ez sem oldja meg. A nagyobb boltok pedig beruházásokat igyekezhetnek végrehajtani, hogy javuljon a hatékonyság. Az online kasszák arányának növelése biztosan a listán szerepel majd.

Címlapkép: Getty Images